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Zonguldak'ta sokaktaki cinayette mühendise müebbet hapis istemi

Zonguldak'ta, sokakta tartıştığı Serkan Albayoğlu'nu tabancayla öldürüp, sevgilisinin eski sevgilisi Ali O.'yu yaralayan tutuklu sanık mühendis Cihan Yurtbay hakkında istenen ceza belli oldu. Mahkemece kabul edilen iddianamede, eski sevgilisi Ali O.'ya küfredip kavganın fitilini ateşlediği iddia edilen Yurtbay'ın sevgilisi Aygün A. da "Kasten öldürmeye azmettirme" suçlamasıyla yargılanacak

Giriş: 28.04.2023 - 16:55 | Güncelleme: ABONE OL
Zonguldak'ta sokaktaki cinayette mühendise istenen ceza belli oldu
DHA

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Perşembe beldesinde 24 Haziran 2022'de meydana gelen olayda, Aygün A. (25), sevgilisi mühendis Cihan Yurtbay (64) ile otomobille seyir halindeyken, yanda başka otomobildeki eski sevgilisi Ali O. (38) ve arkadaşı Serkan Albayoğlu'na (42) camdan sarkıp küfür ve hakaret etti.

Daha sonra taraflar otomobillerinden inip kavga etti. Aygün A. koşarak kaçtı, Yurtbay yumruk darbeleriyle yaralandı. Yurtbay, kavga sırasında otomobilinden silahını alıp Serkan Albayoğlu ve Ali O.'ya ateş etti. 2 kurşun isabet eden Serkan Albayoğlu, olay yerinde hayatını kaybetti. 4 yerinden vurulan Ali O. ise yaralandı. Başından yaralanan Cihan Yurtbay, tedavi için gittiği hastanede gözaltına alınıp tutuklandı. Yakalanan Aygün A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Serkan Albayoğlu
Serkan Albayoğlu

Olayla ilgili Cumhuriyet savcılığının hazırladığı iddianame Zonguldak 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede Cihan Yurtbay'ın Serkan Albayoğlu'na hedef gözeterek ateş ettiğinin kabulü gerektiği belirtilerek "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle, Ali O.'ya ise yakın mesafeden 4 el ateş ettiği için "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

OLAYIN AZMETTİRİCİSİ OLDUĞUNUN ANLAŞILDIĞI BELİRTİLDİ

Ayg&uuml;n A.
Aygün A.

Adli kontrol şartıyla serbest olan Aygün A.'nın ise normal şartlarda silah taşımayan Cihan Yurtbay'ın olay günü silah taşıması, Ali O.'yu daha önceden tanımamakla birlikte Aygül A.'nın olayın azmettiricisi olduğunun anlaşıldığı belirtildi. Aygün A. hakkında da "Kasten öldürmeye azmettirme" suçundan müebbet hapis cezası istendi.

İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI

Cihan Yurtbay
Cihan Yurtbay

Soruşturmada tarafların Cumhuriyet savcılığına verdiği ifadeler de ortaya çıktı. İddianamede yer alan ifadelerde, Ali O., Cihan Yurtbay'ı tanımadığını, aralarına husumet olmadığını belirterek; Aygün A.'nın kendilerine küfrettiğini ve Cihan Yurtbay ile tartışmaya başladıklarını anlattı.

Ali O., silahı görünce Cihan Yurtbay'ı engellemeye çalışıp, "Yapma dayı bu işin sonu ölümle sonuçlanır, değmez" dediğini, Yurtbay'ın "Size mi acıyacağım" diyerek küfürlü cevap verdiğini söyledi.

Karnından 2 kez vurulduğunu belirten Ali O., yoğun bakımdan çıkınca telefonuna, "Sen yaşıyor musun, hala ölmedin mi?" şeklinde mesajlar geldiğini de ifade etti. Mesajların Aygün A.'dan geldiği anlaşıldı.

VURDUKLARINI TANIMIYORMUŞ

Cihan Yurtbay da Serkan Albayoğlu ve Ali O.'yu tanımadığını, aralarında husumet bulunmadığını söyledi. Yurtbay'ın, hedef gözetmeden ateş ettiğini, pişman olduğunu söylediği de iddianamede yer aldı.

Tutuksuz yargılanan Aygün A. da ifadesinde Ali O. ile bir dönem sevgili olduklarını ve Serkan Albayoğlu'nu da arkadaşı olması sebebiyle tanıdığını, aralarında husumet bulunmadığını söyledi. Sanıklar ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.

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