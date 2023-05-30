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Tüfekle sokakta ateş açmıştı, serbest bırakıldı

Zonguldak'ta, dün elinde pompalı tüfekle sokak ortasında havaya ateş açan kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı

Giriş: 30.05.2023 - 15:37 | Güncelleme: ABONE OL
Sokakta ateş açmıştı, serbest kaldı
İHA

Zonguldak'ta Bülent Y., Gazipaşa Caddesi Tahir Karaoğuz Sokak'ta, dün saat 21.00 sıralarında elindeki pompalı tüfekle rastgele havaya ateş açtı. Caddede silah seslerini duyan vatandaşlar panikle kaçarken, bazı vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Elindeki tüfekle havaya yaklaşık 8 el ateş açan Bülent Y., daha sonra taksi durağında beklemeye başladı. Olay yerine gelen polis ekipleri, Bülent Y.'yi gözaltına aldı.

Ekiplerin incelemesinde tüfekten çıkan saçmaların çevredeki bazı iş yerlerine isabet ettiğini belirledi. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, şerit çekilerek kapatılan sokakta delil niteliğindeki boş kovanları topladı.

Polis merkezine götürülen Bülent Y. ise, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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