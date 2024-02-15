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        Haberler Gündem 3. Sayfa Sokak ortasında silahlı saldırı

        Sokak ortasında silahlı saldırı

        Mardin'de bir kişi sokakta yürürken başından ve bacağından vuruldu. Polis şüphelileri yakalamak için harekete geçti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 01:33 Güncelleme: 15.02.2024 - 01:33
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        Sokak ortasında silahlı saldırı
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        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde sokakta yürürken, silahlı saldırıya uğrayan M.Ş.T. başından ve bacağından yaralandı. Polis, kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Olay, akşam saatlerinde Koçhisar Mahallesi Ersoylu Caddesi 326´ncı Sokak'ta meydana geldi. 2 çocuk babası M.Ş.T., sokakta yürürken, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

        Fotoğraf: İHA

        HASTANEYE KALDIRILDI

        Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Başından ve bacağından yaralanan M.Ş.T., ilk müdahalenin ardından ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

        M.Ş.T.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, polis, kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

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