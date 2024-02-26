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        Haberler Gündem 3. Sayfa Sokak ortasında 5 el ateş etti

        Sokak ortasında 5 el ateş etti

        Düzce'de sokak ortasında husumetlisi ile karşılaşan bir kişi silahını çıkardı ve 5 el ateş etti. Olayın ardından şüpheli kaçtı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 20:28 Güncelleme: 26.02.2024 - 20:28
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        Sokak ortasında 5 el ateş etti
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        Düzce'de Melih K., sokakta karşılaştığı husumetlisi Beytullah T.'yi (18) tabancayla ateş açarak yaraladı. Polis, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Olay, saat 17.30 sıralarında Ağa Mahallesi Tabak Sokak'ta meydana geldi. Melih K., sokakta daha önceden husumetli olduğu Beytullah T. ile karşılaştı. İkili arasında tartışma çıktı.

        YARALI TEDAVİ ALTINA ALINDI

        Tartışmanın büyümesiyle Melih K. belindeki tabancayı çıkararak Beytullah T.'ye 5 el ateş açtı. Mermilerden birinin omzuna isabet ettiği Beytullah T. yaralandı.

        Yaralı, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Melih K. ise bir taksiye binerek olay yerinden kaçtı. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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