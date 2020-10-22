Sokak köpeğinden insanlara 'vicdan' dersi!

DHA

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde, bir sokak köpeğinin ölen martının üzerine toprak atma anı çevredeki biri kişi tarafından görüntülendi.

Güzelbahçe ilçesinde bir sokak köpeği, sahilde telef olmuş martının yanına geldi. Köpek, kuşun cansız bedeninin üzerine toprak attı. Sokak köpeğinin insanlara 'vicdan' dersi verdiği o anlar ise çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendi.