Sokağınızda kaç büyüklüğünde hissedildi?

Silivri açıklarında meydana 6.2 büyüklüğündeki deprem İstanbul'un neredeyse tamamında kuvvetli şekilde hissedildi. Çevre iller de sarsıldı. Korku yaşatan deprem çoğu insanı sokağa dökerken okulların iki gün tatil edilmesi ile birlikte İstanbul'dan ayrılanlar da oldu.

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) haritası depremin ne kadar etkili olduğunu ortaya koydu. Harita üzerinde depremin etkili olduğu yerler daha sıcak görülürken detayına inildiğinde sokak sokak kaç büyüklüğünde hissedildiği görülebiliyor.

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