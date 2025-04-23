Sokağınızda kaç büyüklüğünde hissedildi?
İstanbul'da korkuya neden olan ve deprem gerçeğini bir kez daha anımsatan 6.2'lik sarsıntı ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu'nun haritasına da yansıdı. Depremin en çok hissedildiği yerler harita üzerinde görülürken sokak sokak detaya inilebiliyor
Silivri açıklarında meydana 6.2 büyüklüğündeki deprem İstanbul'un neredeyse tamamında kuvvetli şekilde hissedildi. Çevre iller de sarsıldı. Korku yaşatan deprem çoğu insanı sokağa dökerken okulların iki gün tatil edilmesi ile birlikte İstanbul'dan ayrılanlar da oldu.
ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) haritası depremin ne kadar etkili olduğunu ortaya koydu. Harita üzerinde depremin etkili olduğu yerler daha sıcak görülürken detayına inildiğinde sokak sokak kaç büyüklüğünde hissedildiği görülebiliyor.