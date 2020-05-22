Sokağa çıkma kısıtlaması günlerinde sokak hayvanları unutulmayacak

Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, yaptığı açıklamada, koronavirüs ile mücadele çerçevesinde İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge kapsamında Ramazan Bayramı süresince uygulanacak kısıtlama döneminde belediye ekiplerinin misyon işlerini aralıksız sürdüreceğini söyledi.
Vatandaşların en ufak bir sıkıntı bile yaşamamasını istemediklerini vurgulayan Vidinlioğlu, "Kısıtlama sürecinde Temizlik İşleri Müdürlüğü, KASKİ, Fen İşleri Müdürlüğü, Alo 153 Hilal Masa, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Ulaşım Zabıta Müdürlüğü, Veteriner İşleri Müdürlüğü, Muhtarlık İşleri Müdürlüğü (cenaze işleri) ve İtfaiye Müdürlüğü çalışmalarını sürdürecek." dedi.
Çöp toplama işlerinin aksamadan devam edeceğini anlatan Vidinlioğlu, sokak hayvanları ile ilgili çalışmaların da devam edeceğini belirtti. Vidinlioğlu, "Pandemi süresince sokak hayvanlarının aç kalmaması adına Veteriner İşleri Müdürlüğü özel bir çalışma gerçekleştirmiş, beslenme odaklarını ve noktalarını artırmıştı. Dört günlük sokağa çıkma kısıtlaması süresince de bu uygulama devam edecek. Belediyeye ait 20 besleme odağında hayvanların aç ve susuz kalmaması için gereken yapılacak. Tüm ekiplerimiz sahada olacak." ifadesini kullandı.
İhtiyaç sahibi herkesin yanında olmaya devam edeceklerini dile getiren Vidinlioğlu, "Zabıta ekipleri sokağa çıkma kısıtlaması günlerinde sahada olacak. Ekipler 65 yaş ve üzeri vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamayı sürdürecek. Zabıta Müdürlüğü ayrıca rutin kontrollerine de aralıksız devam edecek." diye konuştu.
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