Alman basınından Bild, UEFA'nın birçok nedeni göz önüne alarak turnuvanın geri kalan kısmını Lizbon'a verme kararı aldığını yazdı. UEFA'nın 17 Haziran tarihinde resmi olarak açıklayacağı belirtilen finalin "yeni ev sahipliği" için Almanya'dan Frankfurt ve Rusya'dan Moskova'nın da başvuru yaptığı ancak Lizbon'da karar kılındığı belirtildi.
Habere göre, UEFA'nın Portekiz seçiminin birkaç nedene bağlı olduğunu kaydetti. Lizbon'daki koronavirüs vaka sayısının düşük oılması, UEFA'nın vergi konusundaki taleplerinin kabul edilmesi ve yeterince fazla stat olması bu nedenlerden bazıları olarak gösterildi.
Pandemi, ağustos ayına kadar bu şekilde giderse ve seyahatler olanaksız olursa tek şehirde tüm maçların tamamlanması gündeme gelecek. Tüm maçlar tek maçlı eliminasyona göre oynanacak ve şampiyon 7 maç sonunda belli olacak. Zira, ekonomik açıdan en büyük zararı da bu formül getiriyor. Başka hiçbir çözüm bulunamazsa, sekizli final formülü devreye girecek.
Gazete, Gdansk'ın düzenleyeceği UEFA Avrupa Ligi finali için de Frankfurt'un aday olduğunu yazdı. Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Keller'in ciddi şekilde desteklediği adaylık için UEFA'ya baskı yapıldığı da kaydedildi.
TFF REDDETMİŞTİ
TFF Başkanı Nihat Özdemir, bir süre önce açıklama yapmış ve "Bu haberler maksatlı şekilde çıkartılan haberler. Kirli propaganda amacıyla yapılıyor. Hiç bir şey belli değil. 17 Haziran'da UEFA toplantısı var. Orada görüşeceğiz. Herkes emin olsun ki Türkiye bu işten bir şey kaybetmeyecek. Her durumda en kazançlı çıkacak. Türkiye bu konuda bir şey kaybetmeyecek" demişti.
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