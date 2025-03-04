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        Haberler Bilgi Alışveriş ŞOK aktüel ürünler kataloğu: 5-11 Mart ŞOK kataloğunda hangi indirimler var?

        ŞOK aktüel ürünler kataloğu: 5-11 Mart ŞOK kataloğunda hangi indirimler var?

        Yeni haftanın ŞOK aktüel ürünler kataloğu belli oldu. 5 Mart'ta başlayacak olan ŞOK indirimlerinde makyaj malzemeleri, pijama takımı, temizlik malzemeleri öne çıkıyor. Öte yandan saç kurutma makinesi 799 TL, ütü 849 TL'den satışta olacak. İşte 5-11 Mart 2025 ŞOK aktüel ürünler kataloğunun tamamı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.03.2025 - 13:39 Güncelleme: 04.03.2025 - 13:39
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          ŞOK 5-11 Mart aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Bu hafta saç kurutma makinesi, ütü, şemsiye,el rondosu, mikser seti, organizer çanta çeşitleri, kahve makinesi, ayaklı sunumluk, pijama takımı, terlik, makyaj fırça seti indirimli ürünler arasında yer aldı. İşte 5-11 Mart 2025 ŞOK indirimleri

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