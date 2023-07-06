ŞOK 8 Temmuz 2023 aktüel kataloğu indirimli ürünleri belli oldu!
ŞOK 8-11 Temmuz 2023 katalog ürünleri belli oldu. Her çarşamba ve cumartesi günü raflardaki yerini alan ŞOK aktüel ürünler kataloğu çıktı. Bu hafta 8 Temmuz 2023 ŞOK market kataloğunda; Nuvo İnce Saç Düzleştirici, Braun Silk-Epil Epilasyon Cihazı, farklı markalardan klima çeşitleri ve birçok ürün müşterisiyle buluşacak. İşte bu haftaki yeni ŞOK aktüel indirimli ürünler kataloğu fiyat listesi...
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ŞOK aktüel ürünler kataloğu alışverişseverlerin beğenisine sunuldu. ŞOK marketlerde bu hafta yine birbirinden farklı sınırlı sayıda ürünler müşterisiyle buluşacak. İşte, 8-11 Temmuz 2023 ŞOK indirimli ürünler kataloğu...
ŞOK 8 TEMMUZ 2023 AKTÜEL KATALOĞU
Nuvo İnce Saç Düzleştirici 449 TL
Kadın Tek Bant Terlik 64,95 TL
Kadın Gecelik Düğmeli 119 TL
Braun Silk-Epil 3 3176 Epilasyon Cihazı 539 TL
Dokuzlu Arabalar 299 TL
Enerji Parkuru 299 TL
Barbie Chelsea Bebek 89,95 TL
Oyuncak Çamaşır Makinesi 59,95 TL
Big Foot Katlanabilir Scooter 499 TL
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ALTUS ALK-1251 12000 Btu Inverter Klima 10699 TL
SAMSUNG AR12TXHQBWK/SK AR35 12000 Btu Klima 12399 TL
DEMİRDÖKÜM KİON 18 18000 Btu Inverter Klima 16499 TL
Altus AL 434 P 4 Programlı 13 Kişilik Bulaşık Makinesi 6999 TL