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        ŞOK 8 Temmuz 2023 aktüel kataloğu indirimli ürünleri belli oldu!

        ŞOK 8-11 Temmuz 2023 katalog ürünleri belli oldu. Her çarşamba ve cumartesi günü raflardaki yerini alan ŞOK aktüel ürünler kataloğu çıktı. Bu hafta 8 Temmuz 2023 ŞOK market kataloğunda; Nuvo İnce Saç Düzleştirici, Braun Silk-Epil Epilasyon Cihazı, farklı markalardan klima çeşitleri ve birçok ürün müşterisiyle buluşacak. İşte bu haftaki yeni ŞOK aktüel indirimli ürünler kataloğu fiyat listesi...

        HT
        Giriş: 06.07.2023 - 13:01
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          ŞOK aktüel ürünler kataloğu alışverişseverlerin beğenisine sunuldu. ŞOK marketlerde bu hafta yine birbirinden farklı sınırlı sayıda ürünler müşterisiyle buluşacak. İşte, 8-11 Temmuz 2023 ŞOK indirimli ürünler kataloğu... 

          ŞOK 8 TEMMUZ 2023 AKTÜEL KATALOĞU

          Nuvo İnce Saç Düzleştirici 449 TL

          Kadın Tek Bant Terlik 64,95 TL

          Kadın Gecelik Düğmeli 119 TL

          Braun Silk-Epil 3 3176 Epilasyon Cihazı 539 TL

          Dokuzlu Arabalar 299 TL

          Enerji Parkuru 299 TL

          Barbie Chelsea Bebek 89,95 TL

          Oyuncak Çamaşır Makinesi 59,95 TL

          Big Foot Katlanabilir Scooter 499 TL

        • 2

          ALTUS ALK-1251 12000 Btu Inverter Klima 10699 TL

          SAMSUNG AR12TXHQBWK/SK AR35 12000 Btu Klima 12399 TL

          DEMİRDÖKÜM KİON 18 18000 Btu Inverter Klima 16499 TL

          Altus AL 434 P 4 Programlı 13 Kişilik Bulaşık Makinesi 6999 TL

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