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        Haberler Gündem ŞOK aktüel 11 - 17 Ekim 2023 kataloğu: ŞOK'ta Cumhuriyet Bayramına özel toplam 1000 üründe süper fırsatlar yayında!

        ŞOK'ta toplam 1000 üründe ekim ayına özel fırsatlar yayında!

        ŞOK marketlerde ekim ayına ve Cumhuriyet'in 100. yılına özel indirimler dikkat çekti. ŞOK'ta bu hafta; gıda ürünlerinden, kozmetik malzemelere, küçük ev eşyalarından, mobilya takımlarına, teknolojik aletlerden, dekorasyon ürünlerine birçok ürün alıcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor. İşte ŞOK 11 - 17 Ekim aktüel kataloğu indirimli ürünler listesi ile 1000 üründe süper fırsatlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.10.2023 - 13:49 Güncelleme: 10.10.2023 - 13:49
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        • 1

          ŞOK aktüel ürünler yeni kataloğu ile alışveriş takipçileri tarafından gündeme geldi. Birçok kategoride onlarca üründe yapılan indirim ile ŞOK aktüel ürünler listesi merak konusu oldu. Peki, ŞOK aktüel kataloğunda bu hafta neler var, hangi ürünler indirime girdi? İşte ŞOK 11 - 17 Ekim kataloğu ile haftanın fırsatları...

        • 2

          ŞOK 11 - 17 EKİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

          Anne Yanı Bebek Yatağı 179 TL

          Bebek Lastikli Çarşaf 49,95 TL

          Wellsoft Bebek Battaniyesi 79,95 TL

          2'li Bebek Yastık Kılıfı 39,95 TL

          Bebek Yorganı 119 TL

        • 3

          3D Dinazor Çocuk Odası Aydınlatması 10 LED 199 TL

          Solar Işıldak ve Acil Durum Lambası 199 TL

          Orbus Led Yıldız / Armut Gece Lambası 69,95 TL

          Orbus Ay Yıldız Led Işık Zinciri 69,95 TL

          Fisher-Price Akıllı Telefon 299 TL

          Poppity Araçlar 129 TL

          Geveze Telefon 249 TL

        • 4

          Bebek Puzzle 49,95 TL

          Pilsan Sevimli İlk Arabam 249 TL

          Eğitici İlk Adım Arabası 499 TL

          Plastik Top 50'li 69,95 TL

          Eğitici Klozet Köpek ve Kedi 299 TL

          Mini Arabalar 6'lı Set 49,95 TL

          Smart Bul Tak Araba 79,95 TL

          Mini Bul-Tak Top 69,95 TL

        • 5

          Sevimli Kule 69,95 TL

          Sevimli Çıngırdak 39,95 TL

          Sevimli Ördek Kule 69,95 TL

          Eğitici Kule 59,95 TL

          Hanoi Kuleleri 99,95 TL

          Yürüyüş Arkadaşım 69,95 TL

          Araba Lazımlık 149 TL

          Tak Çak 99,95 TL

          ERPA Ranzada / Beşikte Ağlayan Bebek 169 TL

        • 6

          Soft Sevimli Hayvan Ailesi 119 TL

          Sevimli Hayvanlı Aktivite Halkası 119 TL

          6'lı Soft Aktivite Toplar 119 TL

          Lisanslı İlk Puzzle 49,95 TL

          3'lü Soft Komik Karakterler 49,95 TL

        • 7

          Bebek Yastığı 34,95 TL

          4'lü Ağız Silme Bezi 34,95 TLÇocuk Külotlu Çorap 39,95 TL

          Kendin Yap Bulut Gece Lambası 79,95 TL

          4'lü Tealight Mum 49,95 TL

        • 8
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        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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