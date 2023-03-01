ŞOK marketlerde bu hafta satışa çıkacak ürünler belli oldu. 1-7 Mart 2023 ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Alışverişseverler için ŞOK katalog indirimli ürünlerini bir araya getirdik. İşte 1-7 Mart 2023 ŞOK aktüel kataloğu...
ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Sleepy bebek bezi 139,90 TL
Super size mascara 29,90 TL
Rinso renkliler ve beyazlar 175 TL
Mintax kireç önleyici 9,95 TL
Elidor Saç Bakım Yağı Avokado Üzüm 59,90 TL
Elidor Saç Güzelleştirici Krem 7 in 1 53,90 TL
Domestos Dağ Esintisi 59,90 TL
Emotion Deo Romance 63,50 TL