ŞOK Türkiye’nin 81 ilinde 6.844’ü aşan mağazaya sahip. Her çarşamba ve hafta sonu olmak üzere iki adet indirim günleri oluyor. 28 Ağustos 2019'a özel indirimleri de satışa çıktı. İşte o ürünlerin listesi