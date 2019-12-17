17 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
ŞOK aktüel ürünler kataloğunda ne var? sorusu yarın uygun fiyatla raflarda olacak ürünleri merak edenler tarafından soruluyor. ŞOK her hafta çarşamba günleri birçok üründe indirim fırsatıyla tüketiciyle buluşuyor. Elektronikten gıdaya, tekstilden temizlik ürünlerine çok sayıda üründe indirimli fiyat fırsatı yer alıyor. ŞOK aktüel ürünler kataloğu haberimizde.
ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ 17 ARALIK 2019 ÇARŞAMBA
Sinbo Kişisel Kıl Temizleme Cihazı 24,90 TL
Arzum Saç Kurutma Makinesi 85 TL
2 Gözlü Çekmece 14,95 TL
Çekmece Düzenleyici 9,99 TL
DoReMi Kadın Erkek Termal İçlik 24,95 TL
Dijital Baskılı Kadın Yağmurluk 59,90 TL
Dijital Baskılı Erkek Yağmurluk 69,90 TL
MaxFlex Erkek Outdoor Bot 49,90 TL
Kadın-Erkek-Çocuk Şardonlu Termal Çorap 8,99 TL
Gezer Erke Kız Çocuk Panduf 19,95 TL
Farklı renklerde Kadın Ev Babeti 9,99 TL
Pamuktan üretilmiş Erkek/Kız Çocuk 2’li Atlet 15,95 TL
Erkek Çocuk 2’li Boxer 10,95 TL
Kız Çocuk Desenli Slip 15,95 TL
Kadın Desenli Slip 16,95 TL
Nescafe Blend 17,90 TL
Kinder Süt Dilimi 5,25 TL
Kinder Pingui 5,75 TL
Yılbaşı Çiçeği 14,90 TL
Ülker Kremalı Bisküvi 6,75 TL
Bebeland Yumuşatıcı 11,90 TL
Bebeland Sıvı Deterjan 19,90 TL
Bebeland Yenidoğan Islak Havlu 14,95 TL
Bebeland Sensitive Islak Bebek Havlusu 5,40 TL
Babaland Bebek Şampuanı 9,45 TL
Bebeland Bebek bakım Örtüsü 9,95 TL
Bebeland Mega Paket Bebek Bezi çeşitleri 44,50 TL
Mintax Bulaşık Sıvısı 4,25 TL
Finish Powerbal Kapsül 30,95 TL
Calgon Kireç Önleyici 7,95 TL
Tursil Matik 10kg Toz Çamaşır Deterjanı 43,90 TL
Activex Antibakteriyel Sıvı Sabun 15,95 TL
Solo Tuvalet Kağıdı 29,90 TL
Elseve Şampuan çeşitleri 19,90 TL
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