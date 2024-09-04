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        Haberler Gündem Güncel Söğüt şenliklerindeki sporlar açıklandı | Son dakika haberleri

        Söğüt şenliklerinde yer alan spor faaliyetleri açıklandı

        Bilecik'te gerçekleşecek 743'üncü Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri için düzenlenecek spor faaliyetleri açıklandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.09.2024 - 14:20 Güncelleme: 04.09.2024 - 14:22
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        Söğüt şenliklerindeki sporlar açıklandı
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        Bilecik'in Söğüt ilçesinde 6-7-8 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek olan "743. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri" ile ilgili Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir'in katıldığı toplantı düzenlendi.

        Şenliğin değerlendirildiği toplantıda açıklama yapan Yasin Özdemir, "Bu sene 743'üncüsü düzenlenecek olan Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenliklerimizde, geleneksel ve atlı okçuluk, atlı cirit, karakucak güreşi, satranç, mas ve bilek güreşi, dart spor faaliyetleri yer alacaktır" dedi.

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        #yerel haberler
        #öğüt Ertuğrul Gaziyi Anma ve Yörük Şenlikleri
        #bilecik
        #spor
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