Günlük gaz tüketiminde yeni rekor

Türkiye’nin doğal gaz tüketimi yıllara göre dalgalı bir seyir izliyor. Yıllık tüketim, 2017’de 53 milyar 857 milyon, 2018’de 50 milyar metreküp, 2019 yılında 46 milyar 835 milyon olmuştu. Bu yıl, 45 milyar metreküp olması bekleniyor.
TÜKETİM HIZLA ARTIYOR
Günlük tüketim, Aralık ayının ilk yarısında yurdun büyük bölümünde havaların mevsim normallerinin üstünde seyretmesi nedeniyle 200 milyon metreküp düzeyinde gerçekleşti. Son günlerde kar ve soğuk havanın bastırmasıyla birlikte hızlı bir artış gösterdi. Pazartesi günü 228 milyon metreküpe çıkan günlük tüketim, ardından 240 milyon metreküpe ulaştı. Bugün de 244 milyon metreküpe yükselmesi ve izleyen günlerde de bu trendin devam etmesi öngörülüyor. Günlük tüketim, en son 8 Ocak 2019’da 245 milyon metreküple rekora ulaşmıştı.
Kaynaklar, her yıl başta konut olmak üzere tüketimde artışa yol açacak biçimde yeni abone kaydının yapıldığını belirterek, “Yeni gelen aboneye bağlı olarak tüketimde bir artış doğal olarak söz konusu. Karlı ve soğuk hava da tüketimi artıyor. Yeni tüketim rekorları gündeme gelecek” dedi.
ÖZEL SEKTÖR “AL YA DA ÖDE” KISKACINDA
Türkiye; Rusya, İran ve Azerbaycan’dan boru hatları üzerinden gaz ithal ediyor. Rusya’dan, BOTAŞ’ın yanı sıra özel sektör ithalatçıları da gaz alıyor. Özel sektör gaz ithalatçılarının yıllık 10 milyar metreküp gaz ithalat sözleşmesi bulunuyor.
Bu şirketler, geçen yıl 6 milyar metreküpü aşkın gaz için “al ya da öde”ye girmişti. Diğer bir deyişle bu gazı çekmedikleri için tüketilmeyen gazın parasının ödenmesi yükümlülüğü ile karşı karşıya kalmıştı.
Rusya, 2019 yılı “al ya da öde” faturasını göndermedi. Sektör temsilcileri, bu yıl da en az 5-6 milyar metreküp gazda “al ya da öde” sorunuyla karşı karşıya kalabileceklerini ifade ederek, bunun gaz sektörünün en öncelikli ve önemli konusu haline geldiğini söyledi. Kaynaklar, “Rusya’nın, bu faturaları göndermesi sektör açısından altından kalkılması çok ağır bir yük anlamına geliyor” dedi
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