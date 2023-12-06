Soğuk kış günlerinde bağışıklığınızı yükseltecek 7 çay

4. ZENCEFİL ÇAYI

Zencefil, içeriğinde bulunan gingerol adlı bitki besin maddesinin yanı sıra kuersetin ve zingeron gibi bileşikler açısından da zengindir. Bu bileşikler, soğuk algınlığından romatizmaya kadar çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır. Afrika ve Çin’de özellikle soğuk algınlığı semptomlarını hafifletmek için kullanılan bu bitki, son zamanlarda Türkiye’de de bir hayli kullanılıyor.