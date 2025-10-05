Habertürk
        Soğuk havalarda cilt kuruluğuna karşı alınabilecek basit önlemler

        Sonbaharda cildinizi rahatlatacak ve sağlıklı kalmasını sağlayacak yöntemler

        Sonbahar aylarıyla birlikte soğuyan havalar cilt sağlığını tehdit ediyor. Kuruluk, egzama ve hassasiyet artarken basit önlemlerle bu sorunları hafifletmek mümkün. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.10.2025 - 11:30 Güncelleme: 05.10.2025 - 11:30
        Sonbaharda cildi canlandıran yöntemler
        Yazın güneş ve nem sayesinde azalan cilt kuruluğu, sonbaharda yeniden başlıyor. Uzmanlar, doğal içerikli ürünler ve doğru alışkanlıklarla cilt sorunlarının önlenebileceğini vurguluyor.

        Egzamaya ne iyi gelir?
        Egzamaya ne iyi gelir?
        Bağışıklık sistemi nasıl çöküyor?
        Bağışıklık sistemi nasıl çöküyor?

        SOĞUK HAVALAR VE CİLT SAĞLIĞI

        Havaların soğuması yalnızca bağışıklık sistemimizi değil, cildimizi de olumsuz etkileyebiliyor. Yaz aylarında güneş ve nem sayesinde daha az görülen deri kuruluğu ve egzama, sonbahar ve kış aylarında yeniden artış gösteriyor. Özellikle cildi hassas ve egzama sorunu olan kişilerin bu dönemde ekstra özen göstermesi gerekiyor.

        Basit önlemlerle cilt kuruluğu ve egzamanın etkileri azaltılabilir, soğuk aylar daha rahat geçirilebilir.

        EGZAMA VE CİLT KURULUĞU NEDEN ARTIYOR?

        Soğuk havalarda cilt bariyeri zayıflar, derinin nemi azalır. Bu durumda cilt dış etkenlere karşı daha hassas hale gelir. Kimyasal temaslar, deterjanlar veya sabunlar bu bariyeri daha da bozarak kızarıklık, kaşıntı, kuruluk, kabuklanma ve yaralara yol açabilir.

        Yaz aylarında güneşin ve havadaki nemin etkisiyle egzama ve kuruluk hafiflerken, soğuk mevsimlerde bu sorunlar tekrar belirginleşir.

        CİLDİ KORUMAK İÇİN ALINABİLECEK ÖNLEMLER

        - Bol su tüketin, ancak asıl nem kaynağı dışarıdan uygulanan nemlendiricilerdir.

        - Günde en az 1-2 kez nemlendirici kullanın.

        - Eller her yıkamadan sonra nemlendirilmelidir.

        - Sabun yerine cilt pH’sına uygun, nemlendirici içeren temizleyiciler tercih edilmelidir.

        - Soğuktan korunmak için eldiven ve atkı kullanın.

        - Kimyasal ve irritan temasını en aza indirin.

        - Ev işleri, temizlik, bahçe işleri gibi aktivitelerde pamuklu iç astarlı veya nitril eldivenler tercih edin.

        - Uçucu veya tozlu maddelerle çalışanlar koruyucu kıyafet giymelidir.

        DOĞAL YAĞLAR VE NEMLENDİRİCİLER

        Cilt kuruluğunu azaltmak için doğal içerikler oldukça faydalıdır. Vazelin, üre, gliserin, seramid, hyaluronik asit, pantenol, shea yağı, yulaf ekstresi ve E vitamini içeren ürünler cilt bariyerini güçlendirir.

        Doğal yağlardan; argan yağı, badem yağı, Hindistan cevizi yağı, zeytinyağı, kantaron yağı ve lavanta yağı da cildi yatıştırarak nem desteği sağlar.

        BANYO ALIŞKANLIKLARINA DİKKAT

        - Banyolar kısa tutulmalı (5-10 dakika) ve ılık suyla yapılmalıdır.

        - Sert lif, kese, sabun ve yoğun duş jellerinden kaçınılmalıdır.

        - Nemlendiricili temizleyiciler kullanılmalıdır.

        - Banyodan hemen sonra (ilk 2 dakika içinde) nemlendirici sürülmelidir.

        BESLENMENİN CİLDE ETKİSİ

        Cildi içten desteklemek için beslenme büyük önem taşır:

        Çörek otu: Aminoasit, potasyum ve oleik asit içerir, cilt esnekliğini destekler.

        Yumurta ve fasulye: Protein ve biotin içerikleriyle cilt yenilenmesini destekler.

        Kabak çekirdeği: Çinko, E vitamini ve omega-3 yağ asitleriyle nem dengesini artırır.

        Domates suyu: Likopen sayesinde cildi UV hasarından korur ve canlandırır.

        Pancar: Kan dolaşımını artırarak cilde parlaklık kazandırır.

        SPOR VE EGZERSİZİN ÖNEMİ

        Haftada en az 3 gün, 30-60 dakika spor yapmak kan dolaşımını hızlandırır. Böylece cilt oksijenlenir, beslenmesi artar ve daha canlı görünür.

        CİLT BAKIM ÜRÜNLERİNDE NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

        Sonbahar ve kış aylarında kullanılacak ürünlerin içeriğinde şu maddeler bulunmalıdır:

        - Hyaluronik asit

        - Vitamin A, C, E

        - Aloe vera

        - Shea yağı

        GÜNEŞ KORUYUCU KULLANMAYI UNUTMAYIN

        Zararlı ultraviyole ışınlarının etkisi yalnızca yaz aylarında değil, tüm yıl devam eder. Bu nedenle güneş koruyucu ürünler kışın da kullanılmalıdır. Koruyucuyu dışarı çıkmadan 20-30 dakika önce sürmek ve her 3 saatte bir yenilemek önemlidir.

        Görsel Kaynak: shutterstock

        Yazı Boyutu
