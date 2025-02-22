Soğuk havalarda baş ağrısı ve zor nefes alma sorunları yaşamaktan sıkıldınız mı? İşte sinüziti olanların mutlaka bilmesi gereken sinüzitten korunmanın yolları

Solunum sistemimizin başlangıç noktası baş bölgesidir. Yüzümüzde, yüz kemiklerimizin gerisinde sinüs adı verilen hava boşlukları vardır. Bu hava boşlukları burnumuzun çevresinden başlayarak yüzümüzün neredeyse tamamını; alnımızı, yanaklarımızı ve gözlerimizin arkasını kaplar. Sinüs adındaki bu hava boşluklarının görevi dışarıdan soluğumuz havayı ısıtmak, nemlendirmek ve sesimizin tonunu dengelemektir. Bu hava boşluklarının iltihaplanması da sinüzit adı verilen solunum yolu hastalıklarının meydana gelmesine neden olur.

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Soğuk algınlığı, çeşitli bakteriler, alerjik reaksiyonlar ya da grip, nezle gibi rahatsızlıklar sinüzitin meydana gelmesine yol açar. Sinüzit kişinin yaşam kalitesini düşüren bir rahatsızlıktır. Sinüslerinizde bu iltihaplanma meydana geldiğinde burnunuz tıkanabilir, özellikle alnınızda ve gözlerinizin üstünde hissedeceğiniz bir baş ağrısı yaşayabilir, yüzünüzde bir basınç ve bazen de nedensiz ateşlenmelere maruz kalabilirsiniz.

Sinüs boşluklarınızın mukoza ile dolması, sinüzit tedavisinde bu mukozanın boşaltılmasıyla ilgili uygulamalara yönelmenize yol açar. Bu süreç yaşayanla için oldukça zorlayıcıdır ama belki de bu süreci yaşadıktan sonra uygulanacak tedavi pratiklerinden önce buna hiç maruz kalmamanın yollarına bakmak daha faydalı olacaktır. Gelin, sinüzitten korunma yollarını hatırlayalım...

Bağışıklığını güçlü tut

Sinüzitin nedenlerinin birinin de soğuk algınlığı olduğunu unutmamak gerekir. Bu yüzden sağlıklı beslenmek, bol su içip düzenli uyumak, bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardım edecek takviyelere (C vitamini gibi) yönelmek işe yarayabilir.

Burun kuruluğunu önle

Sinüslerinizin görevi soluduğunuz havayı nemlendirmek. Bu yüzden özellikle kuru ve soğuk havalar sinüslerin tahriş olmasına yol açacağından burnu sürekli nemli tutmak oldukça önemli. Bulunduğumuz ortamın havasını nemlendirmek, burnumuzun içini nemlendirecek burun spreyleri ve kremler kullanmak işe yarayabilir.

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Alerjik reaksiyonlardan kaçın

Alerjiye yatkın bünyelerde sinüslerin tahriş olması sık rastlanan durumlardan biridir. O yüzden özellikle solunum yoluyla tetiklenen bir alerjik durumunuz varsa bunun tetiklenmesini önlemek, eğer gerekiyorsa bir hekimin gözetiminde alerji ilaçlarını kullanmak işe yarayabilir.

Sigara içmeyin ve kirli havadan kaçının Sinüslerin tahriş edilmesini önlemek istiyorsak onları en çok tahriş edenlerden biri olan sigara dumanından ve kirli havalardan da kaçınmamız gerekecek... Buhar banyosu ve burun temizliği Sinüslerde mukozanın iltihaplanması ve boşalmaması sinüzitin ağrılı bir şekilde hissedilmesine yol açar. Akamayan o iltihaplı mukozayı akıtabilmek için düzenli aralıklarla buhar banyosu yapmak, tuzlu suyla burun yıkamak ya da hekimin önerdiği burun spreyleri kullanmak kanalların açılmasına yardım eder. Rüzgarlı havalarda yüzünüzü koruyun Soğuk havanın yüzünüze direkt çarpması sinüslerinizin iltihaplanmasına neden olabilir. Hem soğuk hem de kuru havayı sinüslere dolduran bu durumdan kaçınmalı rüzgarlı havalarda ve soğuk havalarda kesinlikle şapka ve atkı takmalısınız. Islak saçlarla soğuk havaya maruz kalmayın Saçlarınızın ıslak kalması hem soğuk algınlığı yaşayıp sinüslerin tıkanmasına hem de bir sıcak bir soğuk hava dengesizliği nedeniyle sinüslerin tahriş olmasına yol açar. Saçlarınızın özellikle soğuk ve rüzgarlı havalarda kesinlikle kuruduğundan emin olmalı, ıslak saçla beklemediğiniz gibi ıslak saçla dışarı da çıkmamalısınız.