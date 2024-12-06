BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ NASIL GÜÇLENİR?

Kış mevsiminde soğuk havalarla birlikte hastalıklar da sık sık kapıyı çalar. Bağışıklığın yani vücut direncinin azalmasıyla birlikte soğuk algınlığı ve gribe yakalanma riski de artar. Dünyanın en önemli sağlık sorunlarından kabul edilen enfeksiyon hastalıklarına karşı yeterli ve dengeli beslenerek bağışıklığı kuvvetlendirmek mümkün. Sebze, meyve ve kuru baklagillerin yanı sıra, gün içerisinde tüketeceğiniz bazı bitki çayları ile de bağışıklık sisteminizi güçlendirebilirsiniz. Soğuk kış günleri ve mevsim değişimlerinde gerek evde gerekse ofiste kolaylıkla hazırlayıp gün içerisinde tüketeceğiniz 2-3 fincan bitki çayı ile vücut direncini artırmanız mümkün. Ayrıca bitki çayları, bal ve tarçın eklenerek hem daha lezzetli hale getirilebilir, hem de boğazı yumuşatmak ve öksürüğü azaltmak için fayda sağlanabilir.