Bağışıklık sistemini güçlendirecek bitkisel çaylar hangileridir?
Mevsim geçişlerinde özellikle kış aylarında insan bünyesi daha az güneşe maruz kalmakta ve soğuyan havaya uyum sağlamaya çalışmaktadır. Bu sebeple de hastalıklara karşı daha savunmasız hale gelmektedir. Soğuyan havalara karşı bağışıklığı güçlendirmek için tüketilmesi gereken bitki çaylarını sizler için derledik.
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Bazı çay çeşitleri, bağışıklığınızı güçlendirmede rol oynayabilecek faydalı bitki bileşenleri içerir. Soğuk havalara karşı doğal bir koruma görevi gören bitki çayları hangileridir?
UYARI: Herhangi bir kronik hastalığı olanların ya da hamilelerin bitki çaylarını doktorlarına danışmadan 'tüketmemeleri' gerekir.
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BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ NASIL GÜÇLENİR?
Kış mevsiminde soğuk havalarla birlikte hastalıklar da sık sık kapıyı çalar. Bağışıklığın yani vücut direncinin azalmasıyla birlikte soğuk algınlığı ve gribe yakalanma riski de artar. Dünyanın en önemli sağlık sorunlarından kabul edilen enfeksiyon hastalıklarına karşı yeterli ve dengeli beslenerek bağışıklığı kuvvetlendirmek mümkün. Sebze, meyve ve kuru baklagillerin yanı sıra, gün içerisinde tüketeceğiniz bazı bitki çayları ile de bağışıklık sisteminizi güçlendirebilirsiniz. Soğuk kış günleri ve mevsim değişimlerinde gerek evde gerekse ofiste kolaylıkla hazırlayıp gün içerisinde tüketeceğiniz 2-3 fincan bitki çayı ile vücut direncini artırmanız mümkün. Ayrıca bitki çayları, bal ve tarçın eklenerek hem daha lezzetli hale getirilebilir, hem de boğazı yumuşatmak ve öksürüğü azaltmak için fayda sağlanabilir.
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BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİZİ GÜÇLENDİRMEYE YARAYAN BİTKİ ÇAYLARI
1. IHLAMUR ÇAYI
Kışın sık sık rastlanan viral üst solunum yolu enfeksiyonlarında gelişigüzel antibiyotik kullanmak son derece sakıncalı. Bu hataya yapmak yerine bol bol ıhlamur için, ıhlamurun çiçek kısmını kullanın. Ancak aynı ıhlamuru gün boyu birkaç kez ısıtıp, üzerine su döküp kullanmak yerine her defasında yeni baştan demlemeye dikkat edin. Ihlamuru kesinlikle kaynatmayın.
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2. KUŞBURNU ÇAYI
Güçlü bir antioksidan olan C vitamini ve iltihap önleyici bileşenler içeren kuşburnu çayı, bağışıklık güçlendirici bitki çayları arasında ilk sırada yer alır. C vitamini içeriği sayesinde serbest radikallerin hücrelere verdiği hasarın önlenmesine yardımcı olur ve bağışıklık sisteminin güçlenmesine katkıda bulunur. İltihap önleyici özelliği ile romatoid artrit ve osteoartrit gibi eklem rahatsızlıklarından kaynaklanan iltihapların önlenmesini destekleyerek semptomların azalmasına yardımcı olabilir. Aynı zamanda toksik maddelerin vücuttan uzaklaşmasını sağlayabilir ve metabolizmayı hızlandırarak kilo kontrolünde önemli rol oynayabilir.
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3. ZERDEÇAL ÇAYI
Bağışıklığı güçlendiren bitkiler arasında yer alan zerdeçal, köri baharatına kendine özgü sarı turuncu rengi veren bir bitkidir. Çay olarak demlendiğinde içerdiği tüm antioksidan ve biyoaktif bileşenler çaya geçer. İltihap önleyici özelliklerinin yanı sıra güçlü antioksidan bileşenleri ile dikkat çeken zerdeçal çayı, bağışıklık sistemine destek olarak enfeksiyonlara yakalanma riskini azaltabilir. Zerdeçaldaki aktif bileşen kurkumin, vücuttaki serbest radikalleri temizler ve yeni serbest radikal oluşumunu engeller. Bu özelliği sayesinde bağışıklığı güçlendiren bitki çayları arasında yerini alır. Ayrıca vücuda giren yabancı maddeleri tanıyan bağışıklık hücrelerinin fonksiyonlarını düzenleyerek vücudun sağlıklı dokulara saldırmasını önleyebilir.
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4. PAPATYA ÇAYI
Güçlü bir bağışıklık sistemi için iyi uyku olmazsa olmazdır. Uykusuzluk deyince papatya çayının ilk önerilen çaylardan biri olmasının bir sebebi var; çünkü papatya çayı yatıştırıcı, sakinleştirici özelliğiyle bilinir. Sadece doğanın zarif bir bitkisi olmakla kalmayan papatya aynı zamanda mide ve bağırsaklar için rahatlatıcıdır, enfeksiyonlara karşı kullanılır, bulaşıcı hastalıklara karşı vücut direncini artırmaya destektir.
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5. ADAÇAYI
Alternatif tıp uygulamalarında özel bir yere sahip olan adaçayı, antibakteriyel ve iltihap önleyici özellikleri ile bilinir. Carnosol, kafur ve rosmarinik asit gibi antioksidan bileşenlere sahip olan adaçayı, bağışıklık sistemini destekleyerek genel vücut sağlığının korunmasına yardımcı olabilir.
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6. ZENCEFİL ÇAYI
Zencefil eski çağlardan günümüze çok sık tüketilen bir besin. Vücudu sıcak tutar ve organlarda, özellikle akciğer ve sinüslerde toksin birikimine engel olur. Lenf sisteminin temizlenmesine de yardımcı olarak enfeksiyon riskinin artmasını engeller. Öksürüğe, boğaz yanması, mide bulantısı ve gribal enfeksiyona faydalı olan zencefil çayı, bağışıklık sistemini güçlendirmede iyi bir alternatif.
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7. KARANFİL ÇAYI
Karanfil de güçlü antioksidan kaynaklarından biri. Gücünden bin yıllardır yararlanılan bu bitki, günümüzde ağız kokusunu önlemek ve ağız sağlığını korumak için sıklıkla kullanılıyor. Sindirimi kolaylaştırdığı, ağrılara iyi geldiği, karaciğer sağlığına pozitif etkisi olduğu biliniyor. Ekşi-acı, yoğun bir tadı olan karanfili, istersen farklı bitkilerle harmanlayarak ya da balla tatlandırarak kullanabilirsin.
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8. YEŞİL ÇAY
Bağışıklığı güçlendiren bitki çayları içerisinde yer alan bir diğer seçenek ise yeşil çaydır. Sayısız yararı ile çok tüketilen bu çay, adeta bağışıklığınızı güçlendiren ve mikroplarla savaşan bir savaşçı.
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9. TARÇIN ÇAYI
Tarçın, içerdiği antioksidanlar açısından oldukça zengindir. Bağışıklığı güçlendirici etkisinin yanında kan şekerini dengelemede, kalp sağlığını korumada, kilo vermeye yardımcı olmada ve enfeksiyonlara karşı savaşmada etkili olduğu biliniyor.
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10. KARA MÜRVER ÇAYI
Mürver ağacı doğanın mucizevi bitkilerinden biri. Sadece meyvesi değil, çiçeği de içerdiği bol antioksidanla beyaz kan hücrelerini arttırarak bağışıklığı destekliyor. Soğuk algınlığı ve grip semptomlarını gidermede yardımcı olan bu şifalı bitki, C vitamini açısında da çok zengin, kötü kolesterolü düşürüyor ve kalp sağlığına da iyi geliyor.
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