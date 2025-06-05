Ali Nuhoğlu ve Süleyman Atik tahliye oldu | Son dakika haberleri | Son dakika haberleri

Ali Nuhoğlu ve Süleyman Atik tahliye oldu | Son dakika haberleri | Son dakika haberleri

Belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan iş insanı Ali Nuhoğlu ve Süleyman Atik, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak tahliye oldu.

Sulh Ceza Hakimliği kararında Ali Nuhoğlu’nun 1 Haziran ve 4 Haziran tarihlerinde 2 kez ifade verdiği kaydedildi. Süleyman Atik’in ise 13 Mayıs, 30 Mayıs ve 4 Haziran tarihlerinde 3 kez ifade verdiği belirtildi.

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Hakimlik kararında, “Atik ve Nuhoğlu’nun beyanlarında üzerine atılı suçlamalar ve örgütün çalışma işleyiş şekli ile ilgili ayrıntılı, samimi beyanlarda bulundukları ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediklerini beyan ettikleri, alınan beyan içerikleri dikkate alındığında beyanların tutarlı olduğu, olayların kişi zaman ve mekan unsurları bakımından somutlaştırıldığı” ifadelerine yer verilerek tahliyelerine karar verildi.

Atik ve Nuhoğlu ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar.