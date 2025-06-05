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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: 5 belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı | Son dakika haberleri

        5 belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı

        İstanbul'da Avcılar, Büyükçekmece ve Gaziosmanpaşa ile Adana'da Ceyhan ve Seyhan belediye başkanları İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı. İstanbul Valiliği'den yapılan açıklamada da "Avcılar, Büyükçekmece ve Gaziosmanpaşa Belediye Meclisleri'nin Belediye Başkanı Vekillerini seçmek üzere 11 Haziran 2025 Çarşamba günü saat 10:00'da toplanması uygun görülmüştür" denildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.06.2025 - 11:19 Güncelleme: 05.06.2025 - 12:29
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        5 belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı
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        Belediyelere yönelik devam eden yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ve Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin görevden uzaklaştırıldı.

        İçişleri Bakanlığı, görevden uzaklaştırma kararları hakkında açıklama yaptı. Bakanlık'tan yapılan açıklama şöyle:

        1. İstanbul İli Avcılar İlçe Belediye Başkanı Utku Caner ÇAYKARA;

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 2024/236201 sayılı dosyasında hakkında “İcbar Suretiyle İrtikap” suçlarından soruşturma yürütüldüğü, bu soruşturma kapsamında İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliğinin 03.06.2025 tarihli ve 2025/615 sorgu numaralı kararı ile tutuklanmasına karar verilmesine istinaden;

        Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevinden uzaklaştırılmıştır.

        2. İstanbul İli Büyükçekmece İlçe Belediye Başkanı Hasan AKGÜN;

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 2025/76021 sayılı dosyasında hakkında “Rüşvet Almak ve İcbar Suretiyle İrtikap” suçlarından soruşturma yürütüldüğü, bu soruşturma kapsamında İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 03.06.2025 tarihli ve 2025/895 sorgu numaralı kararı ile tutuklanmasına karar verilmesine istinaden; Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevinden uzaklaştırılmıştır.

        3. İstanbul İli Gaziosmanpaşa İlçe Belediye Başkanı Hakan BAHÇETEPE;

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 2024/236201 sayılı dosyasında hakkında “Rüşvet Almak” suçundan soruşturma yürütüldüğü, bu soruşturma kapsamında İstanbul 11. Sulh Ceza Hakimliğinin 03.06.2025 tarihli ve 2025/337 sorgu numaralı kararı ile tutuklanmasına karar verilmesine istinaden; Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevinden uzaklaştırılmıştır.

        4. Adana İli Ceyhan İlçe Belediye Başkanı Kadir AYDAR;

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 2024/236201 sayılı dosyasında hakkında “İcbar Suretiyle İrtikap” suçundan soruşturma yürütüldüğü, bu soruşturma kapsamında İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliğinin 03.06.2025 tarihli ve 2025/615 sorgu sayılı kararı ile tutuklanmasına karar verilmesine istinaden; Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevinden uzaklaştırılmıştır.

        5. Adana İli Seyhan İlçe Belediye Başkanı Oya TEKİN;

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 2024/236201 sayılı dosyasında hakkında “İcbar Suretiyle İrtikap” suçundan soruşturma yürütüldüğü, bu soruşturma kapsamında İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliğinin 03.06.2025 tarihli ve 2025/615 sorgu sayılı kararı ile tutuklanmasına karar verilmesine istinaden; Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevinden uzaklaştırılmıştır.

        İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN BELEDİYE MECLİSLERİNE ÇAĞRI

        İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, görevden uzaklaştırılan 5 belediye başkanı için belediye meclislerine çağrı yaptı.

        Valilik çağrısında şu ifadelere yer verildi:

        "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında; Avcılar ilçe Belediye Başkanı Utku Caner ÇAYKARA İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliğinin 03.06.2025 tarih ve 2025/615 sorgu sayılı kararıyla, Büyükçekmece ilçe Belediye Başkanı Dr. Hasan AKGÜN İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 03.06.2025 tarih ve 2025/895 sorgu sayılı kararıyla, Gaziosmanpaşa ilçe Belediye Başkanı Hakan BAHÇETEPE ise İstanbul 11. Sulh Ceza Hakimliğinin 03.06.2025 tarih ve 2025/337 sorgu sayılı kararıyla tutuklanmıştır. Adı geçen şahıslar, İçişleri Bakanlık Makamının 05.06.2025 tarihli Olur’u ile görevden uzaklaştırılmıştır.

        5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45. maddesi hükümleri gereği; Avcılar, Büyükçekmece ve Gaziosmanpaşa Belediye Meclisleri'nin Belediye Başkanı Vekillerini seçmek üzere 11 Haziran 2025 Çarşamba günü saat 10:00'da toplanması, Valiliğimizce uygun görülmüştür."

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