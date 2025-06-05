En değerli futbolcular açıklandı! Kenan Yıldız ve Arda Güler ilk 35'te
CIES (Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi), dünyanın en yüksek transfer değerine sahip futbolcularını açıkladı. 100 kişilik listede milli futbolcular Kenan Yıldız ve Arda Güler ilk 35'e girmeyi başarırken, Barcelona'nın 18 yaşındaki yıldızı Lamine Yamal dudak uçuklatan değeriyle zirvede yer aldı.
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Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES), dünya futbolunda en yüksek transfer değerine sahip 100 futbolcuyu listeledi.
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CIES tarafından açıklanan listede Barcelona'nın 18 yaşındaki süperstarı Lamine Yamal ilk sırada yer alırken, İspanyol futbolcuya biçilen değer dudak uçuklattı.
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Milli futbolcular Kenan Yıldız 27'nci, Arda Güler de 34'üncü sırada yer almayı başardı.
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İşte en değerli oyuncular listesinin ilk 35 sırasında yer alan isimler:
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35- Aurélien Tchouaméni (Real Madrid) - 90.8 milyon Euro
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34- Arda Güler (Real Madrid) - 90.9 milyon Euro
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33- Kai Havertz (Arsenal) - 91.1 milyon Euro
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32- Cody Gakpo (Liverpool) - 92.3 milyon Euro
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31- Warren Zaïre-Emery (PSG) - 92.5 milyon Euro
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30- Dominik Szoboszlai (Liverpool) - 93.9 milyon Euro
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29- Federico Valverde (Real Madrid) - 95.5 milyon Euro
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28- Nicolas Jackson (Chelsea) - 96.4 milyon Euro
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27- Kenan Yıldız (Juventus) - 97.8 milyon Euro
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26- Ryan Gravenberch (Liverpool) - 98.0 milyon Euro
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25- Bradley Barcola (PSG) - 98.8 milyon Euro
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24- Declan Rice (Arsenal) - 100.0 milyon Euro
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23- Joško Gvardiol (Manchester City) - 100.7 milyon Euro
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22- Sávio Moreira (Manchester City) - 100.8 milyon Euro
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21- Michael Olise (Bayern Münih) - 102.0 milyon Euro
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20- Alexander Isak (Newcastle United) - 103.1 milyon Euro
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19- Lautaro Martínez (Inter) - 105.1 milyon Euro
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18- Xavi Simons (RB Leipzig) - 106.3 milyon Euro
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17- Désiré Doué (PSG) - 108.7 milyon Euro
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16- Benjamin Šeško (RB Leipzig) - 113.5 milyon Euro
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15- Morgan Rogers (Aston Villa) - 114.2 milyon Euro
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14- Bukayo Saka (Arsenal) - 115.1 milyon Euro
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13- João Neves (PSG) - 117.8 milyon Euro
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12- Pau Cubarsí (Barcelona) - 118.0 milyon Euro
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11- Rodrygo (Real Madrid) - 120.5 milyon Euro
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10- Florian Wirtz (Bayer Leverkusen) - 122.3 milyon Euro
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9- Julián Álvarez (Atletico Madrid) - 126.0 milyon Euro
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8- Cole Palmer (Chelsea) - 126.5 milyon Euro
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7- Vinícius Júnior (Real Madrid) - 130.4 milyon Euro
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6- Pedri (Barcelona) - 143.7 milyon Euro
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5- Jamal Musiala (Bayern Münih) - 154.8 milyon Euro
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4- Kylian Mbappé (Real Madrid) - 192.5 milyon Euro
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3- Jude Bellingham (Real Madrid) - 233.8 milyon Euro
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2- Erling Haaland (Manchester City) - 239.6 milyon Euro
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1- Lamine Yamal (Barcelona) - 402.3 milyon Euro
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