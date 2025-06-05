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        Haberler Objektife Takılanlar Pelin Akil, eşi Anıl Altan hakkında ilk kez konuştu: Yollarımızı ayırdık - Magazin haberleri

        Pelin Akil: Yollarımızı ayırdık

        Pelin Akil, eşi Anıl Altan ile haklarındaki 'boşanma' iddialarını doğruladı. Konuyla ilgili ilk kez açıklamada bulunan Akil; "Karı - koca yollarımızı ayırdık" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.06.2025 - 08:19 Güncelleme: 05.06.2025 - 08:59
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        "Yollarımızı ayırdık"
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        2016'da nikâh masasına oturan, Alin ve Lina adında ikiz çocukları bulunan oyuncu Pelin Akil ile Anıl Altan'ın evliliklerinde kara bulutlar dolaştığı ve ikilinin yollarını ayıracağı ileri sürülmüştü. İddiaları doğrulayan açıklama Pelin Akil'den geldi.

        Pelin Akil, eşi Anıl Altan ve ikiz çocukları Alin ile Lina
        Pelin Akil, eşi Anıl Altan ve ikiz çocukları Alin ile Lina

        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde konser veren Berkay Şahin'i dinlemeye giden Pelin Akil, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

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        "KARI - KOCA OLARAK YOLLARIMIZI AYIRDIK"

        Pelin Akil, Anıl Altan ile boşanacakları yönündeki iddialar hakkında ilk kez açıklamada bulunarak "Karı - koca yollarımızı ayırdık. Onun dışında her zaman birlikte olacağız çünkü çocuklarımız var. Zaten biz birbirimizi seviyoruz her zaman bir aradayız" ifadelerini kullandı.

        Öte yandan geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelen Guns N' Roses konserine giden Pelin Akil; "Halktan bir birey olarak eğlenmek istedim. Dans edip eğlendim. Kılık değiştirdim" dedi.

        Şarkı söylediğini belirten oyuncu; "Berkay ile düetimiz oldu. Yeni programına konuk oldum. Doğukan Medetoğlu ile şarkımız çıktı. İnanılmaz bir dinleyici var. Müzikal anlamda bir şey yapmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

        Pelin Akil, ayrıca çocuklara yardım için Zanzibar'a gideceğini söyledi.

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        #pelin akil
        #Anıl Altan

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