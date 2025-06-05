İzmir'de olay, dün 20.30 sıralarında Çeşme ilçesi Alaçatı Hacı Memiş Caddesi'nde meydana geldi. İş insanı Fatih Fil, bir arkadaşıyla yürüdüğü sırada arkasından yaklaşan ve henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tabancayla ateş açtı.

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KANLAR İÇİNDE YERE DÜŞTÜ DHA'daki habere göre bacağına isabet eden mermiyle kanlar içinde kalan Fatih Fil yere düşerken, şüpheli olay yerinden koşarak kaçtı.

AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan iş insanı Fil, olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Fil'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. REKLAM

SALDIRI ANI KAMERADA Öte yandan saldırı anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

ARKASINDAN ATEŞ EDİP KAÇTI Görüntülerde, şüphelinin Fil'in arkasından ateş edip kaçtığı, bu sırada sokaktaki bir kadının yaşadığı panik anları ve Fil'in arkadaşının saldırganı yakalamak için peşinden koştuğu anlar yer aldı.

POLİS, ZANLIYI ARIYOR Polisin şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.