Mersin'de, Silifke İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ‘Silahla yağma’ ve ‘Hükümlü veya tutuklunun kaçması’ suçlarından aranan ve 17 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan M.C.’nin ilçe kırsalında saklandığı bilgisine ulaştı.

REKLAM advertisement1

SARP BİR MAĞARADA SAKLANMIŞ DHA'daki habere göre bölgede fiziki ve teknik takip yapan ekipler, uzun süredir firari olan M.C.’nin kayalık ve sarp bir bölgede mağarada saklandığını tespit etti.

OPERASYONLA YAKALANDI Operasyon düzenleyen ekipler, M.C.’yi mağarada yakaladı. Emniyette götürülen M.C., tamamlanan işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.