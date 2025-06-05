Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Mersin haberleri: 17 yıl hapisle aranıyordu! Mağarada yakalandı | Son dakika haberleri

        17 yıl hapisle aranıyordu! Mağarada yakalandı!

        Mersin'de, 'Silahla yağma' ve 'Hükümlü veya tutuklunun kaçması' suçlarından hakkında kesinleşmiş 17 yıl 3 ay hapis cezası bulunan M.C., gizlendiği mağarada yakalandı. Zanlı işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 12:59 Güncelleme: 05.06.2025 - 13:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        17 yıl hapisle aranıyordu! Mağarada yakalandı!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Mersin'de, Silifke İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ‘Silahla yağma’ ve ‘Hükümlü veya tutuklunun kaçması’ suçlarından aranan ve 17 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan M.C.’nin ilçe kırsalında saklandığı bilgisine ulaştı.

        SARP BİR MAĞARADA SAKLANMIŞ

        DHA'daki habere göre bölgede fiziki ve teknik takip yapan ekipler, uzun süredir firari olan M.C.’nin kayalık ve sarp bir bölgede mağarada saklandığını tespit etti.

        OPERASYONLA YAKALANDI

        Operasyon düzenleyen ekipler, M.C.’yi mağarada yakaladı. Emniyette götürülen M.C., tamamlanan işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Mersin
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı
        5 belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı
        5 belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı
        Ali Nuhoğlu ve Süleyman Atik tahliye oldu
        Ali Nuhoğlu ve Süleyman Atik tahliye oldu
        En değerliler listesinde Kenan ve Arda ilk 35'te
        En değerliler listesinde Kenan ve Arda ilk 35'te
        17 yıl hapisle aranıyordu! Mağarada yakalandı!
        17 yıl hapisle aranıyordu! Mağarada yakalandı!
        Galatasaray'a yeni Mertens!
        Galatasaray'a yeni Mertens!
        Evlilik yıl dönümünde ağlatan fotoğraf!
        Evlilik yıl dönümünde ağlatan fotoğraf!
        Parkinson'u tespit eden kalem üretildi
        Parkinson'u tespit eden kalem üretildi
        Vodafone Türkiye CEO'su Aksoy: 'İyi bir deneyim' sözü veriyoruz
        Vodafone Türkiye CEO'su Aksoy: 'İyi bir deneyim' sözü veriyoruz
        Peş peşe acı haber! Baba ile kızı yürekleri yaktı!
        Peş peşe acı haber! Baba ile kızı yürekleri yaktı!
        Trump'tan Biden'a soruşturma talebi
        Trump'tan Biden'a soruşturma talebi
        Tarihi 'Orient Express', 64 yolcusuyla Sirkeci’ye ulaştı
        Tarihi 'Orient Express', 64 yolcusuyla Sirkeci’ye ulaştı
        Düz bir karın için 10 egzersiz!
        Düz bir karın için 10 egzersiz!
        Takip ettiği balık 30 kiloluktu... Öldüren dalış!
        Takip ettiği balık 30 kiloluktu... Öldüren dalış!
        Trump'tan 12 ülkeye seyahat yasağı
        Trump'tan 12 ülkeye seyahat yasağı
        Otoyol ücretleri her yıl kademeli olarak artacak
        Otoyol ücretleri her yıl kademeli olarak artacak
        Süper Lig'de Timo Werner yarışı!
        Süper Lig'de Timo Werner yarışı!
        "Yollarımızı ayırdık"
        "Yollarımızı ayırdık"
        Hava sıcak aşk daha da sıcak
        Hava sıcak aşk daha da sıcak
        Sporcuların beyan etmediği kazanç Maliye'den kaçamadı
        Sporcuların beyan etmediği kazanç Maliye'den kaçamadı
        Habertürk Anasayfa