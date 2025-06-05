Tarihi 'Orient Express', 64 yolcusuyla Sirkeci'ye ulaştı
Fransa'nın başkenti Paris'ten yola çıkan ve lüks tren yolculuğunun simgesi haline gelen tarihi 'Orient Express'(Şark Ekspresi), 64 yolcusuyla birlikte İstanbul'a ulaştı
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Paris - İstanbul hattında 1883 yılından bu yana dönemsel olarak seferler düzenleyen Orient Express, bu yıl 30 Mayıs’ta Paris’ten hareket etti.
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İlk olarak Macaristan’ın başkenti Budapeşte’ye, ardından Romanya’nın başkenti Bükreş’e uğrayan tren, burada 2 yolcusunu indirdikten sonra Türkiye’ye yöneldi.
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Edirne’deki Kapıkule Tren Garı üzerinden Türkiye'ye giriş yapan tren saat 17.30’da 15 vagon ve çoğunluğu Amerikan, İngiliz, İspanyol ve Japon uyruklu 64 yolcusuyla Sirkeci Garı’na ulaştı.
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Sirkeci’de tarihi trenin gelişini izlemeye gelen çok sayıda vatandaş ve turist, Orient Express’i meraklı bakışlarla karşıladı.
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"DÖNÜŞ YOLCULUĞU 6 HAZİRAN CUMA GÜNÜ"
Orient Express’in İstanbul’dan dönüş yolculuğu ise 6 Haziran Cuma günü saat 15.30’da başlayacak.
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Türkiye’den ayrılarak Paris’e doğru yola çıkacak olan tren, Avrupa’nın çeşitli şehirlerinde durarak 11 Haziran’da Fransa’nın başkentine ulaşacak.
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Bu yolculuk, trenin 2025 yılı için planlanan İstanbul çıkışlı iki seferinden ilki olma özelliği taşıyor. İkinci seferin ise 3 Ekim’de gerçekleşmesi planlanıyor.
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FİLMLERE VE ROMANLARA KONU OLDU
Dünyanın en ünlü tren hatlarından biri olan Orient Express, Paris’ten İstanbul’a ilk seferini 1883 yılında gerçekleştirdi.
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Lüks vagonları, zarif dekorasyonu ve Avrupa şehirlerini birbirine bağlayan güzergahıyla tren, sadece bir ulaşım aracı değil aynı zamanda kültürel bir ikon haline geldi.
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Agatha Christie’nin ünlü romanı 'Doğu Ekspresinde Cinayet’e de ilham kaynağı olan tren, günümüzde 'Venice Simplon-Orient-Express' adıyla özel turistik seferler düzenliyor.
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Orient Express, nostaljiyle modernizmi bir araya getiren yolculuk deneyimiyle dikkat çekiyor.