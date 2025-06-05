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        Haberler Spor Transfer Süper Lig'de Timo Werner yarışı! - Futbol Haberleri

        Süper Lig'de Timo Werner yarışı!

        Süper Lig devlerinden Fenerbahçe ve Trabzonspor, transfer yarışına girdi. İki ekibin, geride bıraktığımız sezonu Tottenham'da kiralık olarak geçiren bonservisini Leipzig'de bulunduran Timo Werner'i transfer etmek istediği öne sürüldü. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.06.2025 - 10:12 Güncelleme: 05.06.2025 - 10:12
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          Süper Lig'de sezonun tamamlanmasıyla birlikte gözler transfer çevrildi.

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          Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ile Trabzonspor'un, Alman yıldızın peşinde olduğu iddia edildi.

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          BILD'in haberine göre; İki Türk devi, Timo Werner'i transfer etmek için harekete geçti.

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          Özellikle Fenerbahçe'nin bu transferde daha istekli olduğunun altı çizilirken, RB Leipzig'in Alman forveti gelecek sezon kadrosunda düşünmediği belirtildi.

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          Haberde; RB Leipzig, son 1,5 yılı Tottenham'da kiralık geçiren ve 1 yıllık sözleşmesi kalan Timo Werner'in bonservis bedelini 4 milyon euro olarak belirlediği bilgisi yer aldı.

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          BU SEZONKİ PERFORMANSI

          Bu sezon Tottenham'da 27 maça çıkan Alman oyuncu, bu müsabakalarda 1 gol atıp 3 de asist yapmayı başardı.

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