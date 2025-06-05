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        Haberler Objektife Takılanlar Yasmin Erbil'in Yiğit Poyraz aşkı! Tatilde saçlarını okşamaya doyamadı - Magazin haberleri

        Yasmin Erbil'in Yiğit Poyraz aşkı

        Sevgilisi Yiğit Poyraz ile Bodrum Ortakent'te tatil yapan Yasmin Erbil, bir iskelede sevgilisinin saçlarını okşarken görüntülendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.06.2025 - 11:20 Güncelleme: 05.06.2025 - 11:20
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        Habertürk'ten Erdal Öztürk'ün haberine göre; Mehmet Ali Erbil'in Nergis Kumbasar ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Yasmin Erbil, uzun süredir aşk yaşadığı Yiğit Poyraz ile Bodrum'a tatil yapmaya gitti.

        Siyah bir mayokini giymeyi tercih ettiği görülen Yasmin Erbil, sevgilisi Yiğit Poyraz ile Ortakent'teki bir iskelede objektiflere yansıdı.

        Poyraz, bir ara sıcaktan bunalınca kendini Ege'nin serin sularına bıraktı.

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        Sevgilisinin peşinden giden Erbil ise suyu soğuk bulunca denize girmekten vazgeçti.

        Yiğit Poyraz, bir süre tek başına yüzdükten sonra sevgilisinin yanına döndü.

        Yasmin Erbil, bir ara romantik anlar yaşadı ve yanına gelen sevgilisinin saçlarını okşadı. O anlar objektiflere böyle yansıdı.

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        #Yasmin Erbil
        #Yiğit Poyraz

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