Peş peşe acı haber! Baba ile kızı yürekleri yaktı!
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu baba Saliha Özer ile 11 yaşındaki kızı Nisa, olay yerinde hayata veda etti. Kazada yaralanan anne ile diğer aracın sürücüsü hastaneye kaldırıldı
Kahramanmaraş'ta yürekleri yakan bir kaza meydana geldi. Salih Özer idaresindeki otomobil, Elbistan-Çoğulhan bağlantı yolu, Çatova Mahallesi yakınlarında sürücüsü belirlenemeyen otomobille çarpıştı.
SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
AA'daki habere göre ihbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
BABA VE KIZI HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Salih Özer ve 11 yaşındaki kızı Nisa Özer'in hayatını kaybettiği belirlendi.
YARALI ANNE HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralı anne Ü. Özer ile kimliği henüz tespit edilemeyen diğer sürücü ambulanslarla Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı.