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        Haberler Gündem 3. Sayfa Önündeki kamyona çarptı! Can kayıpları var | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Önündeki kamyona çarptı! Can kayıpları var!

        Balıkesir'de, Kurban Bayramı'nın arife günü trafik kazası ile başladı. Sabaha karşı Bigadiç ilçesinde meydana gelen kazada, seyir halindeki kamyona arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 09:08 Güncelleme: 05.06.2025 - 10:25
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        Önündeki kamyona çarptı! Can kayıpları var!
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        Balıkesir'de edinilen bilgiye göre, İdris Güzel idaresindeki otomobil, Bigadiç ilçesi Dedeçınar Mahallesi mevkiinde, Ramazan Bozoğlu yönetimindeki yem yüklü kamyona çarptı.

        İKİ KİŞİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

        İHA'daki habere göre kontrolden çıkan otomobil, daha sonra savrularak orta refüje çarptı. Kazada, otomobildeki Düriye Güzel ile Hanife Tosun olay yerinde yaşamını yitirdi.

        ÜÇ YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

        Otomobil sürücüsü İdris Güzel, Nilgün Kaya ve Muhsine Gençer ise yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Balıkesir Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        KAMYON ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI

        Kazada yaşamını yitiren Güzel ve Tosun'un cenazeleri ise Bigadiç Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Kamyon sürücüsü ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Bir süre tek şeritten ilerleyen trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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