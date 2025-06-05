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        Haberler Spor Transfer Son dakika transfer haberi: Galatasaray için Evander iddiası! - Futbol Haberleri

        Galatasaray'a yeni Mertens!

        Şampiyon Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken, Fransa basınından sarı-kırmızılılarla ilgili sürpriz bir iddia geldi. Foot Mercato'da yer alan habere göre; Cimbom, yeni Mertens'ini buldu! İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.06.2025 - 09:54 Güncelleme: 05.06.2025 - 09:54
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        • 1

          Transfer çalışmalarına başlayan şampiyon Galatasaray, önceliğini takımdan ayrılan isimler Muslera ve Mertens'in mevkilerine verdi.

        • 2

          Kaleci konusunda birçok aday gündeme gelirken, Mertens'in ayrılığı ile boşalan 10 numara pozisyonu için ise dikakt çeken bir iddia geldi.

        • 3

          Fransa basınından Foot Mercato'da yer alan habere göre sarı-kırmızılılar, MLS ekibi FC Cincinnati’de forma giyen Evander'i gündemine aldı.

        • 4

          Sarı-kırmızılı yöneticilerin, 27 yaşındaki Brezilyalı futbolcuyu uzun süredir takip ettiği belirtildi.

        • 5

          Evander 10 numaranın yanı sıra merkez orta saha olarak da görev yapabiliyor.

        • 6

          2024-2025 sezonunda ile tüm kulvarlarda 19 maça çıkan Sambacı orta saha, 9 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.

        • 7

          Güncel piyasa değeri 14 milyon Euro olarak gösterilen Evander'in kulübüyle 31 Aralık 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

        • 8

          Kariyerine ülkesinin takımı Vasco da Gama'da başlayan Evander, daha sonra sırasıyla Midtjylland, Portland ve Cincinnati'de forma giydi.

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