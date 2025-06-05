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        Haberler Gündem 3. Sayfa Arkadaşının boğazına şişe saplamıştı... Sır perdesi aralandı! | Son dakika haberleri

        Arkadaşının boğazına şişe saplamıştı... Sır perdesi aralandı!

        Aksaray'da, 65 yaşındaki Yaşar Yadır'ın birlikte içki içtiği arkadaşı 42 yaşındaki Veysel Tekin'i, boğazına şişe saplayarak öldürdüğü olaya ilişkin ayrıntılar ortaya çıktı. Yaşar Yadır'ın, Tekin'den 2 gün önce karıştığı bir kavgaya şahitlik yapmasını istediği, reddedince de çıkan tartışmada öldürdüğü belirlendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 14:07 Güncelleme: 05.06.2025 - 14:07
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        Arkadaşının boğazına şişe saplamıştı... Sır perdesi aralandı!
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        Aksaray'da olay, dün saat 16.30 sıralarında Gülağaç ilçesi Saratlı beldesinde bir parkta meydana geldi. Birlikte içki içen Yaşar Yadır (65) ile arkadaşı Veysel Tekin (42) arasında tartışma çıktı.

        ŞİŞEYİ KIRIP BOĞAZINA SAPLADI

        Katil zanlısı Yaşar Yadır.
        Katil zanlısı Yaşar Yadır.

        DHA'daki habere göre tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaldır, kırdığı şişeyi Tekin’in boğazını saplayıp, yaraladı. Kanlar içinde kalan Tekin, yere yığıldı.

        ÜÇ ÇOCUK BABASI HAYATINI KAYBETTİ

        Hayatını kaybeden Veysel Tekin.
        Hayatını kaybeden Veysel Tekin.

        İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. 3 çocuk babası Veysel Tekin, kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde doktorların tüm müdahalesine karşın yaşamını yitirdi.

        KAVGASINA ŞAHİTLİK ETMEMİŞ

        Olayın ardından gözaltına alınan Yaşar Yadır, jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Yaşar Yadır'ın, 2 gün önce karıştığı bir kavga nedeniyle Tekin’den şahitlik yapmasını istediği, reddedince de çıkan tartışmada öldürdüğü belirlendi.

        ALMANYA'DA DA BİR KİŞİNİN BOĞAZINA ŞİŞE SAPLAMIŞ

        Almanya'da da bir kişinin boğazına şişe sapladığı için 5 yıl tutuklu kalan Yaşar Yadır'ın, 2 yıl önce de tahliye olup, sınır dışı edilmesi üzerine memleketi Saraltı beldesine geldiği öğrenildi.

        YARIN TOPRAĞA VERİLECEK

        Otopsi işlemleri tamamlanan Veysel Tekin'in ise yurt dışından gelecek yakınları olması nedeniyle yarın beldede toprağa verileceği belirtildi.

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        #Aksaray
        #Son dakika haberler
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