Bunun dışında kış mevsiminde hava kirliliğindeki artış, beslenme düzenindeki bozulmalar, hekim kontrollerinin aksatılması, tansiyon seviyelerindeki yükselme, özellikle solunum yollarına bağlı meydana gelen enfeksiyonlar kalp sağlığını olumsuz etkilemektedir. Beslenme düzenini sağlamamız gerekiyor. Kış aylarında soğuk havanın etkisiyle artan enerji ihtiyacı yüksek kalorili beslenmeye yol açmaktadır. Bu durum istenmeyen kilo artışına, aynı zamanda kötü huylu kolesterol seviyesinde artışa sebep olmaktadır. Genel hatlarıyla yüksek glisemik indeksi yüksek, doymuş yağ oranı yüksek ve tuzlu gıdalardan uzak durmamız gerekiyor" dedi.