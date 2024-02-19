Soğuk hava kalp krizi riskini artırıyor

Soğuk havanın vücutta oksijen talebinde bir artışa neden olabileceğini aktaran Erkan, "Kalp, daha fazla oksijen sağlamak için daha hızlı çalışabilir. Özellikle kalp hastalıkları olan bireylerde bu durum kalp üzerinde ek bir yük oluşturabilir. Soğuk hava, kan pıhtılaşma eğilimini artırabilir, bu da kalp krizi veya inme riskini artırabilir" ifadelerini kullandı.