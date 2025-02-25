Soğuk hava hasta eder mi?

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Burak Yaşar, soğuk havaların doğrudan bir hastalık sebebi olmadığını belirtti.

Kar yağışıyla birlikte birçok şehirde okullar tatil edilirken, çocuklarda karla buluşmak için sokaklara çıkınca ailelerde hastalık endişesi başladı. Uzm. Dr. Yaşar, soğuk havaların doğrudan bir hastalık sebebi olamayacağını belirterek, ailelere yapılması gerekenlerle ilgili önerilerde bulundu.

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Uzm. Dr. Yaşar, "Soğuk hava doğrudan bir hastalık sebebi değildir. Dikkat edilmediği durumlarda çocukların rahatsız olabileceği durumlar oluşabiliyor. Soğuk hava immün sistemi baskıladığı zaman çocuklarda enfeksiyon yatkınlığı olan, sık rahatsızlanan, erken doğum öyküsü olan veya evde birden fazla çocuğun olduğu durumlarda soğuk hava hastalığı tetikleyebilir.

Buna karşı, çocukların doğru ve sıkı giydirilmesi gerekiyor. Karla temastan sonra çocukların saçları veya ellerinin aşırı ıslak veya donuk kalmaması gerekiyor. Hastalığa karşı evde yapılacak en önemli şey sıvı alımını düzenlemek. Mümkün olduğunca bol ılık su ve mineralli içecek olan ayran içilmelidir. Bunlar hastalığın önüne geçer. Bunun dışında mevsim meyveleri olan mandalina ve portakal gibi C vitamini zengin besinler alınması, doğru uyku düzeni çocukları hastalıktan korur" dedi.