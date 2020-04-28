Yaz aylarında içinizi soğutacak kışın dilerseniz sıcakta tüketebileceğiniz bir çorba çeşididir. Soğuk Ayran aşı çorbasını önceden hazırlayıp buzdolabında hava geçirmeyen bir kap içinde uzun süre muhafaza edebilirsiniz.

Soğuk Ayran Aşı Çorbası Malzemeler;

Soğuk Ayran Aşı Çorbası Nasıl Yapılır?