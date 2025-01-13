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        Haberler Sağlık Soğuk algınlığına karşı bu gıdaları tüketin | Sağlık Haberleri

        Soğuk algınlığına karşı bu gıdaları tüketin

        İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Burak Can, soğuk algınlığına karşı alınabilecek önlemleri anlatarak, "Bol sıvı tüketin, istirahat edin. Tavuk suyu çorbası için. Biber, bal, zencefil gibi gıdalardan tüketerek vücudunuzun hem mücadele etmesini hem de rahatlamasını sağlayın" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.01.2025 - 14:59 Güncelleme: 13.01.2025 - 15:02
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        • 1

          Kışın soğuk algınlığının çokça arttığına işaret eden İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Burak Can, soğuk algınlığıyla kastedilenin burun akıntısı, burun tıkanıklığı, hapşırma, öksürük, boğaz ağrısı, gözlerde kızarma-kaşıntı, halsizlik ya da hafif ateş gibi belirtilerle kendini gösteren burun - boğaz enfeksiyonunun (nazofarenjit) olduğunu söyledi. Su, meyve suyu, ılık ballı limonlu su, çay veya ılık elma suyunun burun tıkanıklığı ve boğaz şişliğini azalttığını belirten Dr. Can, alkol, kahve ve kafein içeren içeceklerden uzak durmak ve vücudu dinlendirerek kendini iyileştirmesini sağlamak gerektiğini ifade etti.

        • 2

          Tuzlu su gargarasının faydalarından bahseden Dr. Can, “Bir bardak ılık suda çözülmüş yarım çay kaşığı tuz boğaz ağrısını geçici olarak rahatlatabilir. Ancak düzgün bir şekilde gargara yapmaları pek mümkün olmadığı için 6 yaşından küçük çocuklara önermiyoruz.

        • 3

          Reçetesiz satılan tuzlu burun damlaları ve spreyleri de, tıkanıklığı ve tıkanıklığı gidermeye yardımcı olabilir; pastiller veya sert şekerlemeleri de deneyebilirsiniz. 6 yaşından küçük çocuklara pastil veya sert şeker vermeyin” dedi.

        • 4

          Bebeklerde, bir burun deliğine birkaç tuzlu su damlası koyduktan sonra burun aspiratörüyle hafifçe emilerek bebeğin rahatlatılabileceğini söyledi.

        • 5

          Soğuk buharlı bir buharlaştırıcı veya nemlendiricinin de ortama nem ekleyerek tıkanıklığı gidermeye yardımcı olabileceğini belirten Dr. Can, alternatif olarak kalorifer/ soba üzerine bir kap su konulabileceğini de hatırlattı.

        • 6

          Ekinezya ve kara mürver bitkilerinin soğuk algınlığından koruduğu ve hastalığın daha çabuk atlatılmasını sağladığını aktaran Dr. Can, “Bu bitkilerin güvenilir marka olmak kaydıyla çayından, tabletinden ve tablet formlarından kullanılabilir. 1 yaşından küçük çocuklar hariç herkes için bal öksürüğü azaltmaya yardımcı olur. Zencefil, tıkanıklığı gidermeye ve boğazı yatıştırmaya yardımcı olur” dedi.

        • 7

          Sofralardan eksik olmayacak bir gıdanın ise tavuk suyu çorba olduğunu kaydeden Can, bu çorbanın burun geçişlerini ve tıkanıklığı diğer sıcak sıvılardan daha iyi temizlediğini ve anti-enflamatuar etkisi olduğunu dile getirdi.

        • 8

          “ACI BİBER BURUN TIKANIKLIĞINI AÇAR VE İYİ HİSSETTİRİR"

          Okaliptüs yağı, nane yağı, kekik yağının göğüs bölgesine sürüldüğünde solunum yollarını rahatlatabileceğine değinen Dr. Can, “Direkt ciltle teması cildi tahriş edebileceği için taşıyıcı bir yağ- krem ile karıştırılarak sürülmesi önerilir. Ayrıca sıcak suya koyup nefes yoluyla kullanılabilir. Lahana, brokoli, kızılcık, yeşil çay, kırmızı soğan, yaban mersininde kersetin adı verilen bir antioksidan bulunur ve soğuk algınlığı ile savaşmanıza yardımcı olur. Kırmızı acı biber burun tıkanıklığını aça, bu da daha iyi hissettirebilir. Ayrıca kapsaisin adı verilen faydalı bir madde içermektedir” diye konuştu.

        • 9

          "C VİTAMİNİ TARTIŞMALI"

          Soğuk algınlığına iyi geldiği düşünülse de klinik çalışmalara göre C vitaminin tartışmalı olduğunu belirten Dr. Can, “Hastalık geliştikten sonra kullanılmaya başlanan C vitamini soğuk algınlığının daha hafif ya da daha hızlı iyileşmesini sağlamıyor. C vitamini, gıdalarla alındığında hiçbir zararı yoktur. Ancak, takviye şeklinde alındığında günlük önerilen doz erkeklerde 90 mg (miligram), kadınlarda 75 mg’dır. C vitamini içeren narenciyeleri tüketerek hem sağlıklı beslenip hem doğal C vitamini almak en uygun yöntem gibi görünüyor” dedi.

        • 10

          “ANTİBİYOTİK FAYDA YERİNE ZARAR VEREBİLİR"

          Soğuk algınlığının sebebinin genellikle virüsler, nadiren bakteriler olduğunu aktaran Dr. Can ilaç tedavisine dair şunları söyledi: “Antibiyotikler bakterilere etkili olduğu için çoğu zaman soğuk algınlığına faydası yoktur. Muayene sırasında bakteri varlığına dair bir bulgu yoksa doktorunuz antibiyotik yazmayacaktır. Hatta gereksiz antibiyotik kullanımı, bakterilerin antibiyotiklere karşı direnç geliştirmesine yol açar ve zararı bile olabilir.”

        • 11

          Dr. Can, reçetesiz satılan soğuk algınlığı ve öksürük ilaçlarının çocuklarda ciddi ve hatta yaşamı tehdit eden yan etkilere neden olabileceği; dolayısıyla herhangi bir ilaç vermeden önce çocuğun doktoruna danışılması gerektiği vurguladı.

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