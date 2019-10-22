22 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Lezzetiyle tüm yemeklerimde kullandığımız soğanın faydalarını da saymakla bitmiyor. Genel olarak soğan hakkında merak ettiklerinizi ve faydalarını sizler için derledik.
Soğan, zambakgiller ailesinden gelenallium cinsi bitkilerin genel adıdır. Büyüklük, şekil, renk ve lezzet bakımından değişik pek çok alt türü bulunmaktadır. En yaygın türleri kırmızı, sarı ve beyaz olan soğanlardır. Ayrıca taze olan soğan yapraklarıyla birlikte yenilen ve lezzet olarak da daha farklı olan bir çeşittir. Tatları, çoğunlukla büyüdükleri ve tüketildikleri mevsime bağlı olarak acı-keskin-baharatlı ya da tatlı-sulu olabilir. Genellikle Akdeniz İkliminin hakim olduğu bölgelerde yaygın olarak yetiştirilen soğanı, her mevsim bulabilmek mümkündür.
SOĞANIN İÇERDİĞİ BESİNLER VE VİTAMİNLER
Güçlü bir antioksidan olan soğan içeriğinde birçok vitamin ve mineral barındırır. Bir su bardağı doğranmış soğanda; 64 kalori, 15 gram karbonhidrat, 3 gram lif, 2 gram protein, 7 gram şeker bulunur. Ayrıca bol miktarda C vitamini, A vitamini, B6, B9 vitaminleri, sodyum, kalsiyum, demir, magnezyum, fosfor ve potasyum, kükürt minarelleri ve antioksidan kaynakları kuersetin ile fisetin içerir. Soğanda yağ ve kolesterol kesinlikle yoktur.
SOĞANIN FAYDALARI NELERDİR VE NELERE İYİ GELİR?
Kalp hastalıklarını önleyebilir
Soğanlar, iltihaplanma ile mücadele eden, trigliseritleri (kandaki yağ türlerinden birisidir) azaltan ve kolesterol seviyelerini düşüren antioksidanlar ve bileşikler içerdiğinden dolayı, kalp hastalığı riskini azaltır ayrıca enfeksiyon giderici özelliği sayesinde, yüksek tansiyonu düşürülebilir ve kanın pıhtılaşmasını önler. Yapılan araştırmalar sonucunda soğanın kolesterol seviyesini düşürdüğünü de tespit edilmiştir.
Kansere karşı koruyucudur
Soğan tüketimi, özellikle başta mide kanseri olmak üzere, yemek borusu, kolon (kalın bağırsak) ve prostat kanseri gibi pek çok kanser türünün gelişme riskini azaltır. Soğan çok güçlü bir antioksidandır bu sebeplekuersetin gibi antioksidanlar içerdiğinden gelişim aşamasında olan tümörün büyümesini de durdurur.
Bağışıklık sistemini güçlendirir
Soğanın çok iyi bir antioksidan kaynağı olması ve içeriğinde 25 farklı antioksidan türü barındırmasından dolayı ki özellikle kırmızı olan soğanda bulunan antosiyaninler bağışıklık sistemi açısından oldukça faydalıdır. Bununla birlikte bağırsakta bulunan iyi bakteri (probiyotik) sayısını arttırarak bağışıklık fonksiyonunun iyileşmesine yardımcı olurlar.
Sindirim sistemini destekler
Soğan, içeriğinde barındırdığı zengin vitamin ve mineraller sayesinde sindirimi destekleyen, bağırsaklardaki bakteri dengesini iyileştiren ve bağışıklık sistemine fayda sağlayan zengin bir probiyotik kaynağıdır.
Kan şekerini kontrol edebilir
Soğan, yüksek kan şekeri miktarının dengelenmesine yardımcı olurken özellikle kuersetin ince bağırsak, pankreas, iskelet kası, yağ dokusu ve karaciğerdeki hücrelerle etkileşime girerek diyabet ve prediyabet hastalarının kan şekeri kontrolünü sağlayabilir.
Kemikleri güçlendirir
Soğan, en az süt ve süt ürünleri kadar kemik sağlığına iyi geldiği ve kemikleri güçlendirme özelliğinden dolayı, menopoz sonrası kemik erimesine yani osteoporoza karşı etkili olduğu araştırmalarla ispatlanmıştır. Ayrıca sık soğan tüketen kadınlarda kalça kırığı riskinin azaldığı kanıtlanmıştır.
Ruh sağlığını dengeler
Soğanlarda bulunan B9 vitamini (folik asit) depresyonu azaltmaya yardımcı olan bir vitamindir çünkü kan ile diğer besin maddelerinin beyne ulaşmasını ve bir insanın kendini iyi hissetmesini sağlayan serotonin, dopamin gibi hormonların üretimini engelleyen homosistein maddesinin vücutta aşırı miktarda birikmesini engeller. Homosistein başta kırmızı et olmak üzere gıdalardan alınan bir aminoasit çeşididir.
Soğan saç dökülmesini önler
Soğanın içeriğindeki zengin C vitamini, saçın ihtiyaç duyduğu kolajen üretimini destekler ve saç dökülmesini önler ayrıca saçı güçlendirerek sağlıklı büyümesine de yardımcı olur.
Yeşil (Taze) Soğanın Faydaları
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