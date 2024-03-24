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Hem çiğ olarak hem de pişirilerek tüketilen soğanın sağlık açısından faydaları saymakla bitmiyor. Diyetisyen Berna Ertuğ, soğanın, çeşitli kanser türlerinin riskini azalttığını, ruh halini iyileştirdiğini ve cilt ile saç sağlığını koruma gibi kişilerin sağlığında büyük rol oynadığını söyledi.

SOĞAN BAĞIŞIKLIĞI DESTEKLİYOR

Soğanın özellikle A, C ve B vitaminleri açısından önemli bir kaynak olduğunu aktaran Ertuğ, "Ayrıca kükürt, iyot, kalsiyum, demir, folat, magnezyum, fosfor, potasyum ve antioksidanlar açısından da zengindir. A vitamini hem enfeksiyonlara karşı bağışıklığı hem de göz sağlığını destekler, B vitaminleri ise suda eriyen vitaminlerdir. B vitamini bağışıklık ve sinir sisteminin düzgün çalışmasına yardımcı olur. İçeriğindeki C vitamini ise özellikle kış mevsiminde hastalıklardan korunmaya destek olmaktadır" dedi.

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KANSERE YAKALANMA RİSKİNİ AZALTIYOR Yapılan çalışmalar soğanın içerdiği kuersetin adlı antioksidan sayesinde yumurtalık, kolorektal gibi kanser türlerine yakalanma riskini azaltmaya yardımcı olduğunu gösteriyor. Ertuğ, "Kuersetin, alerjik reaksiyonlara yol açan histaminin bağışıklık hücrelerinde salınımını engellemesine yardımcı olur. Böylelikle soğanın astım veya alerjik problemleri olan kişilerde bağışıklığı desteklemeye yardımcı olduğu bilinmektedir. Soğanının içeriğindeki kükürt kan inceltici etkisi göstererek kalp kriziyle inme riskini artıran plateletlerin birikimini önler. Soğandan alınan kükürtün hipertansiyon başlangıcını geciktirme ve azaltmaya yardımcı olduğu diğer çalışmalarla tespit edilmiştir" dedi. REKLAM

SOĞANI PATATESTEN AYRI BİR YERDE SAKLAYIN Toplum olarak kuru soğanı saklarken en sık yapılan hatalardan birinin patates ile aynı ortamda muhafaza etmek veya depolamak olduğunu kaydeden Ertuğ, sözlerine şöyle devam etti: "Patatesin yaydığı nem soğanın filizlenmesine ve çürümesine yol açar. Kuru soğanı serin ve kuru bir ortamda saklamak uzun süre taze şekilde tüketilmesini sağlar. Yarım kalan kuru soğanlar ise cam saklama kabına koyarak buzdolabında muhafaza edilebilir. Taze soğanı ıslak olarak buzdolabına koymak yapılan diğer hatalardan biridir. Öncelikle tazeliğini kaybetmiş yapraklar varsa temizlenmeli daha sonra kağıt havluya sarılarak buzdolabında saklanmalıdır. Böylelikle taze soğanın daha uzun taze kalması sağlanabilir."

YAĞDA KAVURMAYIN Soğanı yağda kavurmanın yapılan en büyük hatalardan biri olduğunu söyleyen Ertuğ, "Yağda kavurma esnasında yağ yanar. Yağ yandığı için kanserojen maddeler daha çok ortaya çıkar. Kızartmada olduğu gibi soğanı da yağda kavurmak sağlıklı değildir. Soğanlı yemek yapılırken tüm sebzeler tencere birlikte çiğden konularak yapılmalıdır. Sebzelerin pişme esnasında saldıkları suyla zaten soğan pişmektedir. Etli bir yemek yapılırken de eti sotelerken yine etin bıraktığı suyla soğan kendi halinde pişmektedir" dedi. MİDE VE BAĞIRSAK HASSASİYETİ OLANLARA PİŞMİŞ SOĞAN ÖNERİSİ Ertuğ, soğanın mide ve bağırsak hassasiyeti olan bireylere rahatsızlık verebileceğini kaydederek, "Soğan mide ve bağırsaklarında herhangi bir şikayeti olmayan kişilerde yanma gibi rahatsızlıklara yol açmaz. Eğer bir kişinin reflü, gastrit veya bağırsak intoleransı gibi rahatsızlıkları varsa soğan tükettiği zaman bu hassasiyetleri artabilir. Soğan çok lifli ve sülfürden zengindir dolayısıyla gaz gibi gastrointestinal şikayetleri artırabilir. Soğan zarı da şikayetlerin oluşmasında rol oynayabilir. Mide ve bağırsak hassasiyeti olanların çiğ soğan yerine pişmiş soğan tüketmeleri önerilir" dedi.