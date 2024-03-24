Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Genel Sağlık
        Anne ve Çocuk
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Haberler Sağlık Soğan ve patates neden yan yana konulmamalı? İşte nedeni - Haberler

        Soğan ve patatesi ayrı yerlerde saklayın! İşte nedeni

        Soğanın özellikle A, C ve B vitaminleri açısından önemli bir kaynak olduğunu belirten Diyetisyen Berna Ertuğ, "Soğan, çeşitli kanser türlerinin riskini azaltır, ruh halini iyileştirir ve cilt ile saç sağlığını koruma gibi kişilerin sağlığında büyük rol oynar" dedi. Soğan ve patatesin yan yana saklanmaması gerektiğini söyleyen Ertuğ, "Patatesin yaydığı nem soğanın filizlenmesine ve çürümesine yol açar. Kuru soğanı serin ve kuru bir ortamda saklamak uzun süre taze şekilde tüketilmesini sağlar" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.03.2024 - 07:00 Güncelleme: 24.03.2024 - 02:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Soğan ve patatesi ayrı yerlerde saklayın! İşte nedeni
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hem çiğ olarak hem de pişirilerek tüketilen soğanın sağlık açısından faydaları saymakla bitmiyor. Diyetisyen Berna Ertuğ, soğanın, çeşitli kanser türlerinin riskini azalttığını, ruh halini iyileştirdiğini ve cilt ile saç sağlığını koruma gibi kişilerin sağlığında büyük rol oynadığını söyledi.

        SOĞAN BAĞIŞIKLIĞI DESTEKLİYOR

        Soğanın özellikle A, C ve B vitaminleri açısından önemli bir kaynak olduğunu aktaran Ertuğ, "Ayrıca kükürt, iyot, kalsiyum, demir, folat, magnezyum, fosfor, potasyum ve antioksidanlar açısından da zengindir. A vitamini hem enfeksiyonlara karşı bağışıklığı hem de göz sağlığını destekler, B vitaminleri ise suda eriyen vitaminlerdir. B vitamini bağışıklık ve sinir sisteminin düzgün çalışmasına yardımcı olur. İçeriğindeki C vitamini ise özellikle kış mevsiminde hastalıklardan korunmaya destek olmaktadır" dedi.

        REKLAM

        KANSERE YAKALANMA RİSKİNİ AZALTIYOR

        Yapılan çalışmalar soğanın içerdiği kuersetin adlı antioksidan sayesinde yumurtalık, kolorektal gibi kanser türlerine yakalanma riskini azaltmaya yardımcı olduğunu gösteriyor.

        Ertuğ, "Kuersetin, alerjik reaksiyonlara yol açan histaminin bağışıklık hücrelerinde salınımını engellemesine yardımcı olur. Böylelikle soğanın astım veya alerjik problemleri olan kişilerde bağışıklığı desteklemeye yardımcı olduğu bilinmektedir. Soğanının içeriğindeki kükürt kan inceltici etkisi göstererek kalp kriziyle inme riskini artıran plateletlerin birikimini önler. Soğandan alınan kükürtün hipertansiyon başlangıcını geciktirme ve azaltmaya yardımcı olduğu diğer çalışmalarla tespit edilmiştir" dedi.

        REKLAM

        SOĞANI PATATESTEN AYRI BİR YERDE SAKLAYIN

        Toplum olarak kuru soğanı saklarken en sık yapılan hatalardan birinin patates ile aynı ortamda muhafaza etmek veya depolamak olduğunu kaydeden Ertuğ, sözlerine şöyle devam etti: "Patatesin yaydığı nem soğanın filizlenmesine ve çürümesine yol açar. Kuru soğanı serin ve kuru bir ortamda saklamak uzun süre taze şekilde tüketilmesini sağlar. Yarım kalan kuru soğanlar ise cam saklama kabına koyarak buzdolabında muhafaza edilebilir. Taze soğanı ıslak olarak buzdolabına koymak yapılan diğer hatalardan biridir. Öncelikle tazeliğini kaybetmiş yapraklar varsa temizlenmeli daha sonra kağıt havluya sarılarak buzdolabında saklanmalıdır. Böylelikle taze soğanın daha uzun taze kalması sağlanabilir."

        YAĞDA KAVURMAYIN

        Soğanı yağda kavurmanın yapılan en büyük hatalardan biri olduğunu söyleyen Ertuğ, "Yağda kavurma esnasında yağ yanar. Yağ yandığı için kanserojen maddeler daha çok ortaya çıkar. Kızartmada olduğu gibi soğanı da yağda kavurmak sağlıklı değildir. Soğanlı yemek yapılırken tüm sebzeler tencere birlikte çiğden konularak yapılmalıdır. Sebzelerin pişme esnasında saldıkları suyla zaten soğan pişmektedir. Etli bir yemek yapılırken de eti sotelerken yine etin bıraktığı suyla soğan kendi halinde pişmektedir" dedi.

        MİDE VE BAĞIRSAK HASSASİYETİ OLANLARA PİŞMİŞ SOĞAN ÖNERİSİ

        Ertuğ, soğanın mide ve bağırsak hassasiyeti olan bireylere rahatsızlık verebileceğini kaydederek, "Soğan mide ve bağırsaklarında herhangi bir şikayeti olmayan kişilerde yanma gibi rahatsızlıklara yol açmaz. Eğer bir kişinin reflü, gastrit veya bağırsak intoleransı gibi rahatsızlıkları varsa soğan tükettiği zaman bu hassasiyetleri artabilir. Soğan çok lifli ve sülfürden zengindir dolayısıyla gaz gibi gastrointestinal şikayetleri artırabilir. Soğan zarı da şikayetlerin oluşmasında rol oynayabilir. Mide ve bağırsak hassasiyeti olanların çiğ soğan yerine pişmiş soğan tüketmeleri önerilir" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberler
        #soğanın faydaları
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sahte avukat kıskıvrak yakalandı
        Sahte avukat kıskıvrak yakalandı
        Otomobille motosiklet çarpıştı: 4 yaralı
        Otomobille motosiklet çarpıştı: 4 yaralı
        İklim değişikliğine dikkat çektiler! 1 saatlik karanlık
        İklim değişikliğine dikkat çektiler! 1 saatlik karanlık
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Meyve bahçesinde başından vurulmuş halde ölü bulundu
        Meyve bahçesinde başından vurulmuş halde ölü bulundu
        Araçlar kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
        Araçlar kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
        Çocukların kavgası büyüklere sıçradı
        Çocukların kavgası büyüklere sıçradı
        Putin'den Moskova'daki terör saldırısının ardından ilk açıklama
        Putin'den Moskova'daki terör saldırısının ardından ilk açıklama
        Bakan Koca'dan önemli açıklamalar
        Bakan Koca'dan önemli açıklamalar
        Safranbolu Sakin Şehirler Ağı'na dahil oldu
        Safranbolu Sakin Şehirler Ağı'na dahil oldu
        Moskova'da terör saldırısı!
        Moskova'da terör saldırısı!
        Arda Güler, İspanya'da yine gündemde!
        Arda Güler, İspanya'da yine gündemde!
        İştah kapatıyor, kalbi ve akciğeri koruyor!
        İştah kapatıyor, kalbi ve akciğeri koruyor!
        Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy çıkarması
        Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy çıkarması
        Oruç tutarken baş ağrısını önlemenin yolları!
        Oruç tutarken baş ağrısını önlemenin yolları!
        Kendinizi iyi hissettirecek 20 film
        Kendinizi iyi hissettirecek 20 film
        Kanser tedavisi gördüğünü açıklayan Kate Middleton'a destek
        Kanser tedavisi gördüğünü açıklayan Kate Middleton'a destek
        Setler mühendis - oyuncu kaynıyor
        Setler mühendis - oyuncu kaynıyor
        Leylekler göçü bıraktı! Artık bu zorluğa katlanmıyorlar
        Leylekler göçü bıraktı! Artık bu zorluğa katlanmıyorlar
        Habertürk Anasayfa