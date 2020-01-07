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Ticaret Bakanlığı'nca, kuru soğan ile tohumluk olmayan taze ve soğutulmuş patates ihracatı ön izne bağlı mallar listesine dahil edildi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ihracı yasak ve ön izne bağlı mallara ilişkin tebliğde değişiklik yapan tebliğle söz konusu ürünler, 95/7623 sayılı ihracat rejimi kararının ilgili maddesi uyarınca, kanun, kararname ve uluslararası anlaşmalarla ihracı yasaklanmış veya belli kamu kurum ve kuruluşlarının ön iznine bağlanmış mallar listesine dahil edildi.