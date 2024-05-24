Sofralarınızı şenlendirecek: Evde pratik ve kolay çökertme kebabı nasıl yapılır?

Türk mutfağının eşsiz tatlarından biri olan çökertme kebabı, herkesin beğenisini kazanacak bir lezzet sunuyor. Yumuşacık etlerin, kızarmış patateslerin ve özel sosların muhteşem uyumuyla hazırlanan bu kebap, evde kolayca yapılabilir. Çökertme kebabı tarifini sizler için derledik, işte detaylar...