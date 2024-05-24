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        Haberler Yemek Yapma Sofralarınızı şenlendirecek: Evde pratik ve kolay çökertme kebabı nasıl yapılır?

        Sofralarınızı şenlendirecek: Evde pratik ve kolay çökertme kebabı nasıl yapılır?

        Çökertme kebabı, Ege Bölgesi'nin gözde lezzetlerinden biri olarak sofralarımıza geliyor. İnce dilimlenmiş etlerin, çıtır patates ve yoğurtla buluştuğu bu enfes yemek, damakları şenlendirecek tarif arayanlar için mükemmel bir seçenek. İşte adım adım çökertme kebabı tarifi ve püf noktaları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.05.2024 - 17:35 Güncelleme: 24.05.2024 - 17:35
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        • 1

          Türk mutfağının eşsiz tatlarından biri olan çökertme kebabı, herkesin beğenisini kazanacak bir lezzet sunuyor. Yumuşacık etlerin, kızarmış patateslerin ve özel sosların muhteşem uyumuyla hazırlanan bu kebap, evde kolayca yapılabilir. Çökertme kebabı tarifini sizler için derledik, işte detaylar...

        • 2

          MALZEMELER

          Domates sosu için:

          1 adet rendelenmiş domates

          2 yemek kaşığı tereyağı

          1 tatlı kaşığı pul biber

          Et marinasyonu İçin:

          1 adet rendelenmiş soğan

          1 adet kuru soğan

          ½ çay bardağı zeytinyağı

          1 çay kaşığı kimyon

          1 çay kaşığı karabiber

          1 su bardağı soda

          ½ su bardağı süt

          1 yemek kaşığı tereyağı (pişirmek için)

        • 3

          Eti için:

          250 gr dana bonfile

          2 yemek kaşığı sıvı yağ

          ½ çay kaşığı tuz

          ½ çay kaşığı tane karabiber

          Patates için:

          2 adet patates

          1,5 su bardağı sıvıyağ

          Servisi için:

          5 yemek kaşığı sarımsaklı yoğurt

        • 4

          HAZIRLANIŞI

          Biftek ya da bonfile dilimlerinizi ince şeritler halinde doğrayın.

          Et marinasyonu için yukarıda saydığımız tüm malzemeleri karıştırın ve streç filmle kaplayıp 1 saat buzdolabında dinlendirin.

        • 5

          Patatesleri kibrit büyüklüğünde kesin. Küçük bir kızartma tenceresinde altın sarısı rengini alana kadar kızartın.

          Etleri döküm tavada az miktarda yağla yüksek ısıda 3-4 dakika marine edin.

        • 6

          Renk aldığında üzerine tane karabiber ve tuz ekleyip ocaktan alın. Domates sosu için tereyağını bir tavada kızdırın.

          Üzerine pul biber ve rendelenmiş domates ilave edip 10 dakika pişirin.

        • 7

          Servis tabaklarına sıra ile kızarmış patates, sarımsaklı yoğurt, domates sos ve sotelenmiş et dilimlerini alıp yeşil biber ve domatesle süsledikten sonra sevdiklerinize ikram edin.

          Afiyet olsun…

        • 8

          Püf Noktası:

          Buzdolabında dinlendirdiğiniz etleri çıkardıktan sonra pişirmeden önce oda ısısında bekletin.

          Patateslerinizin daha çıtır olmasını istiyorsanız kuruladıktan sonra az nişasta ile bulayıp öyle kızartın.

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