Sabah kahvaltılarında, akşam yemeklerinde ve salatalarda yer alan hem tadı hem de sağlıklı olması sebebiyle neredeyse dünyanın yağ olarak ilk tercihlerinden biri olan zeytinyağı, sadece lezzeti değil, içerdiği birçok etken nedeniyle tercih edilir. Bunların başında saç ve cilde sağladığı yararlar var.

ZEYTİNYAĞININ BESİN DEĞERİ NEDİR?

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Zeytin yağı az miktarda doymuş yağ içerdiğinden kalp sağlığına uygun bir besindir. Zeytinyağı tüketmek, besinlerden A, D, E ve K gibi yağda çözünen vitaminleri vücuda işlemesini sağlar. Bir yemek kaşığı zeytinyağında şu besin değerleri yer alır:

- Kalori: 120 - Protein: 0 gr - Yağ: 14 gr - Doymuş yağ: 2 gr - Tekli doymamış yağ asitleri: 10 gr - Çoklu doymamış yağ: 1,5 gr - Karbonhidratlar: 0 gr - Lif: 0 gr - Şeker: 0 gr REKLAM ZEYTİNYAĞININ CİLDE FAYDALARI NELERDİR? 1. ANTİOKSİDAN KORUMA Zeytinyağı, güçlü antioksidanlar içerir. Bu antioksidanlar, serbest radikallerin neden olduğu oksidatif stresi azaltarak cildin yaşlanma sürecini yavaşlatır. Antioksidan özelliği olan diğer besin maddelerine kıyasla, zeytinyağında bulunan skualen adı verilen bileşikler, yüksek bir antioksidan özellik katar.

2. NEMLENDİRİCİ ETKİ Zeytinyağı, cildi derinlemesine nemlendirip kuruluğu giderebilir. Doğal yağ asitleri ve E vitamini içeriği sayesinde cildin nem bariyerini güçlendirir ve su kaybını önleyebilir. Bu da cildin yumuşak, pürüzsüz ve nemli kalmasını yardımcı olabilir. Zeytinyağı içinde E vitamini dışında, A, D, K vitamini gibi cilt sağlığı için gerekli olan diğer vitaminler de bulunur.

3. YARA İYİLEŞMESİ Zeytinyağı, ciltteki yara iyileşmesini destekleyebilir. Antioksidan ve anti-inflamatuar özellikleri sayesinde zeytinyağı, yara bölgesindeki iltihabı azaltabilir, enfeksiyon riskini önleyebilir ve cildin hızlı bir şekilde iyileşmesini sağlayabilir. Zeytinyağı aynı zamanda, yara izlerinin görünümünü azaltabilir ve cilt dokusunu yenileyebilir. REKLAM 4. AKNE KARŞITI Zeytinyağı ile yapılmış sabunlar, akneye neden olan bakterileri öldürerek cildi akneden arındırabilir veya bu duruma karşı koruyabilir. Zeytinyağ bazlı sabunlar, nemlendirici etki sağladığından cildi kurutmaz.

5. GÜNEŞ HASARINI AZALTMA Zeytinyağı, güneşin neden olduğu cilt hasarını azaltabilir. Yüksek miktarda E vitamini içeriği, cildin güneş yanıklarına karşı daha dirençli olmasına yardımcı olur. Zeytinyağı, cildi, kansere neden olan zararlı güneş ışınlarına karşı korumaya da fayda sağlayabilir. ZEYTİNYAĞININ SAÇA FAYDALARI NELERDİR? Zeytinyağı, saç bakımının vazgeçilmez bir parçasıdır ve saçları, nemlendirmek, beslemek için kullanılır. Zeytinyağını saça uygulamak için, zeytinyağı saça hafifçe masaj yaparak sürülür ve saçlar bir havluyla sararak yaklaşık 30 dakika bekletilir. Daha sonra saçlar, uygun bir şampuanla yıkanıp durulanır. Bu işlem, haftada birkaç kez tekrarlanabilir. Zeytinyağının saça faydalarından bazı öne çıkan maddeler ise şöyledir:

- Saç hasarı ve kırılmalarını karşı koruma sağlaması - Saçı nemlendirmesi ve yumuşatması - Saç uzamasını desteklemesi - Saça parlaklık kazandırması - Saç tellerini güçlendirmesi - Saç ucu kırıklarını onarması - Saç kepeklenmesini azaltması Her bireyin saç yapısı farklı olduğu için, zeytinyağının saça uygulanmasıyla ilgili sonuçlar kişiden kişiye değişebilir. Örneğin, zeytinyağının kuru, yıpranmış, kabaran saçlara sağladığı etki ile zayıf, yağlı, ince telli saçlara sağladığı etki aynı olmayabilir.