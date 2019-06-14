Olay dün sabah saatlerinde, Körfez Şirinyalı mevkiinde meydana geldi. İzmit ile Hereke arasında sefer yapan Şahabettin Eneç idaresindeki 41 R 4082 plakalı özel halk otobüsü ile yolda ilerlerken direksiyon başında kalp krizi geçirdi. Bu sırada şoförün yanındaki koltukta oturan işe giden emniyette görevli bekçi İbrahim Ekinci hemen direksiyonu tutarak aracı durdurdu. İbrahim Ekinci olası bir faciayı önlerken, yolculardan 112 Acili aramalarını istedi. Şoför, koltuktan alınırken, olay yerine gelen sağlık ekibi Şehabettin Eneç’i Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Şehabettin Eneç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

15 yıldır halk otobüsü şoförlüğü yaptığı öğrenilen 7 çocuk babası Şahabettin Eneç, bugün Yavuz Sultan Mahallesi Merkez Camii’nde kılınan ikindi namazı sonrasında Körfez Mezarlığı’nda toprağa verildi.