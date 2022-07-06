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Sofiane Feghouli, Tudor'u anlattı: "O şampiyonluk Tudor'un hakkıydı"

Sofiane Feghouli, Tudor'u anlattı: "O şampiyonluğu Tudor getirdi"

Galatasaray'dan ayrılan Cezayirli yıldız Sofiane Feghouli, Marsilya'nın başına geçen eski teknik direktörü Igor Tudor'u So Foot'a anlattı.

06.07.2022 - 16:10 | Güncelleme: ABONE OL

  • Sofiane Feghouli, Galatasaray'dan teknik direktörü olan ve Marsilya'nın başına geçen Igor Tudor'u, Fransa basınına anlattı:

     

  • "Onun tutkulu bir teknik direktör olduğunu, işinde yüzde 300 motive biri olduğunu söylüyoruz. Sen de doğruluyor musun?"

    - Evet çok fazla hazırlık yapar. Fiziksel, psikolojik ve taktiksel olarak sürekli rakiplerine hazırlanır. Sürekli daha iyi olmak için çabalar. Kaybetmekten nefret eder. Onu ilk gördüğümde, onunla birlikte çok sıkı çalışacağımızı, sınırları zorlayacağımızı hemen anlamıştım. Bence kurulan takımla birlikte bizi şampiyonluğa götürecekti.

     

  • "Haftalar çok yoğunluklu geçti..."

    - Antrenmanlarda 7-8 kilometre koşardık. Bu çok yüksekti. Ancak maçlarda rakiplerimize yoğunluk ve maçlarda hakim olduk. Oyuncularımızın kalitesi de düşünüldüğünde çok büyük bir avantajdı.

  • "Takımdan Aurelien Chedjou, Tudor'un Galatasaray soyunma odasına ilk geldiğinde 'Bize o kadar acı çekeceğimizi söyledi ki, artık antrenman ve yatağımızdan başka bir şey göremeyeceksiniz' dediğini aktardı. Sende de aynı his var mı?

    - Ben 2017 yazında, Tudor ise şubatta gelmiş. Chedjou benden önceki dönemdeydi. Kendisi ve takımı için bir dönemin sonuydu. Benim geldiğim dönemde yepyeni bir Galatasaray vardı. Çok yatırım yapıldı ve çok sağlam bir takım olduk. Ben, Gomis, Denayer, Mariano, Belhanda... Kulüp için yeni bir başlangıçtı. Çok heyecan verici bir takımdık.

  • "Tudor hakkında seni en çok etkileyen neydi?"

    - Tudor'un antrenmanları fiziksel olarak çok zirveydi. Taktik olarak, hafta hafta iyi oyun planları hazırlardı. Oyuncularla ilişkisi bazen hassastı. Oyuncu performanslarını optimize etmek için, oyunculara daha sıcak, daha yakın ve Tudor'u tamamlayacak bir asistana ihtiyacı olduğunu düşünüyorum.

     

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