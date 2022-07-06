"Onun tutkulu bir teknik direktör olduğunu, işinde yüzde 300 motive biri olduğunu söylüyoruz. Sen de doğruluyor musun?"

- Evet çok fazla hazırlık yapar. Fiziksel, psikolojik ve taktiksel olarak sürekli rakiplerine hazırlanır. Sürekli daha iyi olmak için çabalar. Kaybetmekten nefret eder. Onu ilk gördüğümde, onunla birlikte çok sıkı çalışacağımızı, sınırları zorlayacağımızı hemen anlamıştım. Bence kurulan takımla birlikte bizi şampiyonluğa götürecekti.