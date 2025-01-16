Sofia Vergara ve Lewis Hamilton arasında aşk söylentilerini çıkaran fotoğraflar

Sofia Vergara, 2014'te tanışıp bir yıl sonra nikâh masasına oturduğu ikinci eşi 48 yaşındaki Joe Manganiello ile 2023'te ayrılmıştı.

Boşanması hakkında konuşurken; "10 yıldır birlikte olduğum ikinci kocamdan yeni boşandım. Kocam daha genç olduğu için evliliğim bozuldu. O çocuk sahibi olmak istiyordu ve ben yaşlı bir anne olmak istemiyordum. Bunun bebek için adil olmadığını düşünüyorum. Bunu kim yaparsa yapsın saygı duyuyorum ama bu artık bana göre değil" demişti.