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        Haberler Dünyadan Sofia Vergara ve Lewis Hamilton arasında aşk söylentilerini çıkaran fotoğraflar - magazin haberleri

        Sofia Vergara ve Lewis Hamilton arasında aşk söylentilerini çıkaran fotoğraflar

        Joe Manganiello ile 10 yıllık birlikteliğini önceki yıl bitiren Sofia Vergara'nın ünlü Formula 1 pilotu Lewis Hamilton ile aşk yaşadığı iddialarına neden olan görüntüler ortaya çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.01.2025 - 12:08 Güncelleme: 16.01.2025 - 12:08
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          Ünlü oyuncu Sofia Vergara ve ünlü otomobil yarışçıcı Lewis Hamilton arasında aşk söylentilerine yol açan fotoğraflar ortaya çıktı.

          52 yaşındaki 'Modern Family' dizisi yıldızı Sofia Vergara ile 40 yaşındaki Formula 1 yıldızı, önceki gün New York'ta öğle yemeği için buluştu.

        • 2

          Başka arkadaşlarının da olduğu yemekte, masada yan yana oturdukları görülen Kolombiyalı oyuncu ile İngiliz yarışçı, restoran çıkışında ayakta sohbet ederken görüntülendi.

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          Lewis Hamilton, neşeli bir sohbet içinde olduğu Sofia Vergara'yı otomobiline binene kadar bekledi.

        • 4

          Lewis Hamilton ile iki saat süren öğle yemeğinde görüntülenen Sofia Vergara, akşam ise New York'ta arkadaşlarıyla yediği akşam yemeğinden dönerken tek başına fotoğraflandı.

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          Sofia Vergara, 2014'te tanışıp bir yıl sonra nikâh masasına oturduğu ikinci eşi 48 yaşındaki Joe Manganiello ile 2023'te ayrılmıştı.

          Boşanması hakkında konuşurken; "10 yıldır birlikte olduğum ikinci kocamdan yeni boşandım. Kocam daha genç olduğu için evliliğim bozuldu. O çocuk sahibi olmak istiyordu ve ben yaşlı bir anne olmak istemiyordum. Bunun bebek için adil olmadığını düşünüyorum. Bunu kim yaparsa yapsın saygı duyuyorum ama bu artık bana göre değil" demişti.

        • 6

          Önceki evliliğinden Manolo adında 32 yaşında bir oğlu olan Sofia Vergara; "19 yaşındayken bir oğlum oldu, o da şu anda 32 yaşında ve ben anne değil, büyükanne olmaya hazırım" ifadelerini kullanmıştı.

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