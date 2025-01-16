Sofia Vergara ve Lewis Hamilton arasında aşk söylentilerini çıkaran fotoğraflar
Joe Manganiello ile 10 yıllık birlikteliğini önceki yıl bitiren Sofia Vergara'nın ünlü Formula 1 pilotu Lewis Hamilton ile aşk yaşadığı iddialarına neden olan görüntüler ortaya çıktı
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Ünlü oyuncu Sofia Vergara ve ünlü otomobil yarışçıcı Lewis Hamilton arasında aşk söylentilerine yol açan fotoğraflar ortaya çıktı.
52 yaşındaki 'Modern Family' dizisi yıldızı Sofia Vergara ile 40 yaşındaki Formula 1 yıldızı, önceki gün New York'ta öğle yemeği için buluştu.
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Başka arkadaşlarının da olduğu yemekte, masada yan yana oturdukları görülen Kolombiyalı oyuncu ile İngiliz yarışçı, restoran çıkışında ayakta sohbet ederken görüntülendi.
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Lewis Hamilton, neşeli bir sohbet içinde olduğu Sofia Vergara'yı otomobiline binene kadar bekledi.
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Lewis Hamilton ile iki saat süren öğle yemeğinde görüntülenen Sofia Vergara, akşam ise New York'ta arkadaşlarıyla yediği akşam yemeğinden dönerken tek başına fotoğraflandı.
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Sofia Vergara, 2014'te tanışıp bir yıl sonra nikâh masasına oturduğu ikinci eşi 48 yaşındaki Joe Manganiello ile 2023'te ayrılmıştı.
Boşanması hakkında konuşurken; "10 yıldır birlikte olduğum ikinci kocamdan yeni boşandım. Kocam daha genç olduğu için evliliğim bozuldu. O çocuk sahibi olmak istiyordu ve ben yaşlı bir anne olmak istemiyordum. Bunun bebek için adil olmadığını düşünüyorum. Bunu kim yaparsa yapsın saygı duyuyorum ama bu artık bana göre değil" demişti.
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Önceki evliliğinden Manolo adında 32 yaşında bir oğlu olan Sofia Vergara; "19 yaşındayken bir oğlum oldu, o da şu anda 32 yaşında ve ben anne değil, büyükanne olmaya hazırım" ifadelerini kullanmıştı.
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