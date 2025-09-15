Sofia Vergara Emmy töreni yerine acil servise gitti

Sofia Vergara dün gece Emmy Ödülleri'nde ödül takdim etmek üzere sahneye çıkacaktı, ancak tören yerine acil servise gitti.

53 yaşındaki 'Modern Family' dizisi yıldızı, Instagram paylaşımında 2025 Emmy Ödülleri'ni neden kaçırdığını açıkladı.

Vergara, "Emmy Ödülleri'ne katılamadım ama acil servise gittim. Üzgünüm, iptal etmek zorunda kaldım! Arabaya binmeden hemen önce inanılmaz bir göz alerjisi!" diye yazdı gönderisine.

Ünlü oyuncu, gözünün şişmiş göründüğü bir fotoğraf ile tıbbi bir lavaboda gözünü yıkadığı videoları da paylaştı.

Vergara'nın Emmy sunumunun son dakikada iptal olması üzerine, onun görevini Malin Akerman ve Brittany Snow üstlendi. İkili, 'Mini Dizi / TV Filmi Dalında En İyi Erkek Oyuncu' ödülünü 'Adolescence' dizisinden Stephen Graham'a takdim etti.