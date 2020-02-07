07 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
PEYNİRLİ BÖREK KAÇ KALORİDİR?
Hazır yufkadan peynirli böreğin 150 gramı 389 kaloridir. Eğer böreğinizi sadece lor peyniri ile yaparsanız böreğiniz 245 kalori olur.
SODALI PEYNİRLİ BÖREK TARİFİ
Sodalı börek malzemeleri;
1 kilo hazır yufka
2 adet yumurta
3 su bardağı süt
3 su bardağı yoğurt
3 su bardağı sıvı yağı
1 şişe soda
1 ay bardağı susam (üzeri için kullanılır)
İç için;
1 tabak dolusu karışık peynir
7-8 dal maydanoz
1 tutam karabiber
Sodalı börek nasıl yapılır?
Hazır yufkadan börek yaparken tepsiye yayacaksanız önce tepsiyi yağlamalısınız. Yağlanmış tepsiye yufkanızdan bir yufkayı kırışık şekilde yerleştirin. 1 adet yumurta, kalan Ayçiçek yağ, süt ve sodayı geniş bir kasede karıştırın. Ardından peynirli iç harç için maydanozları ince ince kıyın ve baharatla beraber harmanlayın. Yufkanızı önce sodalı karışımla ıslatın ve peynirli harcı yayın. Bir kat yufka, bir kat sodalı karışım, bir kay peynir harcı şeklinde böreğinizi tamamlayın. Kalan sodalı harcınıza bir yumurta sarısı ekleyip böreğinizin üst yüzeyine sürün ve susam dökün. Sodalı böreğinizi önceden ısıtılmış 180 derece fırında 40-45 dakika kadar pişirin. Üzeri kızaran böreğiniz pişmiş demektir. Dilimleyerek servis edin. Afiyet olsun…
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