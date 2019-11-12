Çayı ocağa koyalım. Bulut gibi yumuşacık olan yufka katları tek tek ayrılan muhteşem Sodalı börek tarifiyle karşınızdayız. Kabarık olmasını içerisine konan Sodadan kaynaklı olup iç malzemesi ise yumuşaklığını korumasında etkilidir.
Sodalı Börek Malzemeler;
- 6 adet hazır yufka
- 200 ml süt
- 200 ml yoğurt
- 200 ml sıvı yağ
- 2 adet yumurta
- 300 ml maden suyu
İç Malzemesi için:
- Yarım demet maydanoz
- 300 gram az yağlı peynir
- 1 adet yumurta sarısı
- Yarım çay kaşığı taze çekilmiş karabiber
Üzeri için:
- Yarım çay kaşığı susam ve çörek otu
- 1 tatlı kaşığı tatlı toz biber
Sodalı Börek Yapılışı;
- Yuvarlak fırın tepsimizi sıvıyağ ile yağlayalım.
- Kalan sıvıyağ ile yumurta ve sütü bir kapta karıştıralım.
- İç harcı için maydanozları güzelce yıkayıp ince ince kıyalım.
- Peynirleri rendeleyelim, yumurta sarısıyla birlikte harmanlayalım.
- Bir adet hazır yufkayı tepsinin içine serelim.
- Dışarda kalan kısımları tepsinin ortasına doğru koyalım ve hazırladığımız sostan gezdirelim.
- Üstüne yufka koyup peynirli iç harçtan koyalım.
- Yufka bitene kadar işlemlerimizi tekrar edelim.
- Harç bitip yufka kalırsa onları da tepsimizde soslayıp dizelim.
- En üste maden suyunu dökelim.
- Güzelce yedirerek bu işlemi yapalım.
- Kalan sosu bir yumurta ile çırpıp böreğe dökelim.
- Son olarak susam çörek otu ve tatlı kırmızı toz biberi böreğimizin üstüne dökelim ve 180 derecelik fırında 40-45 dakika pişirelim.
Sodalı Böreğin Püf Noktaları;
- Yufka katlarının arasına az miktarda tereyağı kullanmak böreğinize lezzet katacaktır.
- Toz biber dilerseniz kullanmayabilirsiniz.
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