SOCAR Türkiye'ye Avrupa'dan fon

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SOCAR Türkiye Ar-Ge Merkezi, NEFERTITI Projesi için Avrupa’dan fon almaya hak kazandı.

SOCAR Türkiye Ar-Ge ve İnovasyon A.Ş. Genel Müdürü Bilal Guliyev, bir yıl içinde önemli projelere imza attıklarını belirterek, güneş enerjisiyle karbondioksitten etanol/izopropanol gibi kimyasal maddeler üretmeyi hedefleyen NEFERTITI Projesi’nin Avrupa Komisyonu UFUK 2020 Hibe Programı tarafından fonlanacağını belirtti. AB projeleri üzerinde 2012 yılından beri çalıştıklarını; önümüzdeki yıl pilot ölçekte ürünlerin üretilmeye başlanacağını dile getiren Guliyev, şöyle devam etti: “İspanya, Çin, ABD, İrlanda, Hollanda ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nden 10 uluslararası ortağın yer aldığı proje konsorsiyumundaki tek Türk şirketi olmaktan büyük gurur duyuyoruz. Karbondioksit ve suyun kimyasal maddelere dönüştürüleceği projeyle yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının çeşitlendirilmesi konusunda tecrübelerimizi artırmayı hedefledik. Ayrıca bu projenin SOCAR Türkiye’nin orta ve uzun vadeli sürdürülebilirlik ve enerji geçişi stratejilerine de katkı sağlayacağına inanıyoruz.”

2244-SANAYİ DOKTORA PROGRAMI’NA BAŞVURACAK

Guliyev “Hali-hazırda merkezimizde akademik düzeyi doktora olan 6 araştırmacımız var. Tezini tamamlamak üzere olan 2 araştırmacımız ile birlikte bu sayı 8’e çıkacak. Ekibimize doktora dereceli yeni araştırmacılar eklenmesi konusunda da çalışmalarımız sürüyor. Bu kapsamda TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından açılacak olan, sanayinin ihtiyaçlarına yönelik hedeflenen teknolojik dönüşümün sağlanması ve değer zincirinde istenilen seviyelere ulaşılması için kritik önem arz eden insan kaynağının, nicelik ve nitelik olarak iyileştirilmesini amaçlayan ‘2244-Sanayi Doktora Programı’ çağrısına başvuru yapmak üzere hazırlıklarımız devam ediyor.” şeklinde konuştu